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Fabrikaya dönüştüler: 71 milyon ciro! Sabun, çamaşır suyu, kolonya...

Ağrı'daki meslek liseleri, üretim faaliyetleriyle adeta fabrikaya dönüşerek hem öğrencilere meslek kazandırıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. Yıl boyunca üretim yapan 7 meslek lisesinin cirosu 71 milyon 90 bin liraya ulaştı.

Fabrikaya dönüştüler: 71 milyon ciro! Sabun, çamaşır suyu, kolonya...

Ağrı'daki meslek liseleri, öğrencilerin teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle meslek edinmelerine imkan sunarken, gerçekleştirdikleri üretimlerle de ekonomiye katkı sağlıyor. Öğrenciler, okul bünyesinde gerçekleştirdikleri üretimlerden elde edilen gelir doğrultusunda cep harçlığı kazanarak mesleki deneyimlerini geliştiriyor. Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere kentteki meslek liselerinde mobilya, metal teknolojisi ve yiyecek içecek hizmetlerinin yanı sıra sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan, kolonya, cam temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık deterjanı, parfüm ve oda spreyi gibi çok sayıda ürünün üretimi gerçekleştiriliyor.

Fabrikaya dönüştüler: 71 milyon ciro! Sabun, çamaşır suyu, kolonya... 1

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, kentte üretim yapan 7 meslek lisesinin bulunduğunu belirterek, öğrencilerin farklı alanlarda üretime katkı sunduğunu söyledi. Üretimin yaz aylarında da sürdüğünü ifade eden Çakan, Valiliğin destek ve koordinasyonunda İl Tarım Müdürlüğüne bin arı kovanı üretildiğini, okullarda sıra ve masa üretiminin devam ettiğini ve doğal gaz dönüşümü çalışmalarında da meslek liselerinin aktif rol aldığını belirtti.

Fabrikaya dönüştüler: 71 milyon ciro! Sabun, çamaşır suyu, kolonya... 2

Çakan, meslek liselerinde gerçekleştirilen üretimin hem öğrencilerin mesleki deneyimlerine hem de kent ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, "Bu, aynı zamanda öğrencilerimiz için de bir mesleki deneyim oluşturuyor. Mesleki deneyimlerinin gelişmesine ve ilerideki meslek hayatlarına güzel bir deneyim olarak dönüşüyor. Ayrıca öğrencilerimiz, kendi ürettikleri oranda bir cep harçlığı da elde ediyor. Ağrı'daki meslek liselerimizin şu an itibarıyla yedi okulumuzun cirosu 71 milyon 90 bin lira. Yıl sonu hedefimiz daha yüksek" dedi.

Fabrikaya dönüştüler: 71 milyon ciro! Sabun, çamaşır suyu, kolonya... 3

PEK ÇOK ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise parfüm, oda spreyi, yüzey temizleyicisi, sıvı sabun ve çamaşır suyu gibi ürünlerin üretildiğini aktaran Çakan, ürünlerin kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel esnafa sunulduğunu belirtti. Ürünlerin standartlarının yüksek ve kaliteli olduğunu ifade eden Çakan, üretim faaliyetlerinin öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Meslek liselerini üretimin içerisinde tutmaya ve piyasanın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Çakan, yaz boyunca öğrencilerin siparişleri yetiştirmek için yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Kentte farklı sektörlere yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Çakan, Diyadin ilçesinde metal bölümünün açılması için çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, mesleki eğitimde çağın ihtiyaçlarına uygun alanlarla üretime destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fabrika Meslek Lisesi
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