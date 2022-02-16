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Facebook'un cezası belli oldu! Tam 1,2 milyar lira ödeyecek...

16.02.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beğen butonunun yer aldığı eklentiler vasıtasıyla dış web sitelerinden elde ettiği verileri (çerez) saklamakla ve kullanıcıların tarama geçmişlerini reklamcılara satmakla suçlanan Facebook için karar çıktı. Buna göre Facebook'un sahibi Meta tam 1,2 milyar liralık ceza ödeyecek...

Facebook'un cezası belli oldu! Tam 1,2 milyar lira ödeyecek...

Facebook'un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya platformundan çıkış yaptıktan sonra dahi aktivitelerini takip etmekle suçlandığı davada 90 milyon dolar (1,2 milyar lira) ödeme yapmayı kabul etti.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre davaya ilişkin söz konusu ön anlaşmanın, California'daki San Jose Bölge Mahkemesi'ne sunulması ve hakimin onayını alması gerekiyor. Ayrıca Facebook'tan, uygunsuz şekilde topladığı kullanıcı verilerini silmesi isteniyor.

Facebook, "beğen" butonunun yer aldığı eklentiler vasıtasıyla dış web sitelerinden elde ettiği verileri (çerez) saklamakla ve kullanıcıların tarama geçmişlerini reklamcılara satmakla suçlanmıştı.

Haziran 2017'de reddedilen dava, Nisan 2020'de federal temyiz mahkemesi tarafından tekrar görülmeye başlamıştı.

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facebook
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