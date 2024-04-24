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Fahiş fiyat için yeni düzenleme: Erdoğan önerdi, Bakanlık harekete geçti: ‘Tavsiye edilen fiyat’ uygulaması geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.04.2024 07:42
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Milyonlarca liralık para cezaları kesildi, hatta son olarak kapatma cezası uygulanacağı bile konuşuldu. Gıdada fatiş fiyat artışı yapanları hiç biri durduramadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatta yeni bir adım daha atılacağının sinyalini verdi. ‘Tavsiye edilen fiyat’ uygulaması ile artık ürünün fiyatını üretici belirleyecek. Böylece günlük fiyat değişimleri rafa kalkacak. Ticaret Bakanlığı ise yasal düzenleme için çalışmalara başladı.

Fahiş fiyat için yeni düzenleme: Erdoğan önerdi, Bakanlık harekete geçti: ‘Tavsiye edilen fiyat’ uygulaması geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle sohbetinde fahiş fiyatla mücadele de konuşuldu. Erdoğan, yeni ve daha caydırıcı önlemlerin alınacağını söyledi ve, "Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" dedi. Ürün fiyatının, ambalajın üzerine yazılması önerisinin de değerlendirileceğini söyledi.

FAHİŞ FİYATA YENİ FORMÜL

Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir düzenleme gündemde. O da ambalajların üzerine fiyatların yazılması. Bazı ürünlerin üzerinde ‘tavsiye edilen fiyat’ ibaresi bulunuyor ancak düzenleme getirilirse artık tüm ürünler bu şekilde satılacak. Eğer uygulama hayata geçerse günlük fiyat değişimleri de rafa kalkacak.

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YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Ticaret Bakanlığı uygulamanın devreye alınması için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Sektör temsilcilerinin de görüşleri ile oluşturulacak yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

YENİ UYGULAMADA ETİKETİ ÜRETİCİ BELİRLEYECEK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, “Tavsiye edilen fiyatı belirleyen üretici. Ama üretici bu fiyatı belirlerken satıcının da kâr marjını üzerine koyarak ‘bu fiyattan satın’ şeklinde öneriyor. Bunu alan satıcı da bu fiyattan satmayı kabul ederek alıyor zaten” ifadelerini kullandı.

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FAHİŞ FİYAT YAPANLAR DAHA KOLAY TESPİT EDİLEBİLECEK

TÜRKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise, “Ambalajlı gıda maddeleri ve temel maddelerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı uygulaması fiyat artışlarının önüne geçeceği gibi fahiş fiyat uygulaması yapanların tespitini de sağlayacaktır” diye değerlendirmede bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Fahiş fiyat
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