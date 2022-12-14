Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Artan enflasyon ve fiyatlar okul kantinlerini de vurdu. Yüksek fiyatlar sonrası zorlanan öğrencilerin durumu sonrası Aksaray Valiliği tarafından okul kantinleriyle ilgili önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonrası fiyatlar belirlendi, Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

MALİYETLER TEK TEK HESAPLANDI

Valilik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kantinlerdeki ürünlerin maliyetleri tek tek hesaplandı. Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

Şu an Aksaray’da maliyeti 5 lira olan yarım ekmek tost okul kantinlerinde 6.5 liraya satılıyor. Önceden bu rakam 8 liraymış. Valilik talimatıyla yüzde 60 olan kâr marjı yüzde 30’a çekildi.

Kantinlerde yüzde 72 kâr marjıyla 4.75’e satılan simit 3.5 liraya, 10 liraya satılan tavuk döner 7.5 liraya, 4.5 liraya satılan ayranın fiyatı ise 3 liraya indirilmiş. Hemen hemen tüm ürünlerde yüzde 50’nin üzerinde olan kâr marjları yüzde 30-50 aralığına çekildi.

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'HEP BİRLİKTE FİYATLARI UYGUN HALE GETİRELİM'

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray’da geçtiğimiz günlerde okullarda öğrencilere hizmet veren kantinciler ile bir araya gelerek 'Siz kazanın ancak öğrencilerimizde mağdur olmasın hep birlikte fiyatları uygun hale getirelim' demişti.

