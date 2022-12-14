FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

14.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarının yükselmesi ve maliyetlerin artmasıyla birlikte okul kantinlerinde ürünlere neredeyse yüzde 100 zam yapılmıştı. Yüksek fiyatlar sonrası Aksaray Valiliği harekete geçti. Okul kantinlerinde maliyetleri tek tek hesaplayarak yeni fiyat listesi oluşturdu. İşte listedeki yeni fiyatlar...

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Artan enflasyon ve fiyatlar okul kantinlerini de vurdu. Yüksek fiyatlar sonrası zorlanan öğrencilerin durumu sonrası Aksaray Valiliği tarafından okul kantinleriyle ilgili önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonrası fiyatlar belirlendi, Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

MALİYETLER TEK TEK HESAPLANDI

Valilik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kantinlerdeki ürünlerin maliyetleri tek tek hesaplandı. Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

Şu an Aksaray’da maliyeti 5 lira olan yarım ekmek tost okul kantinlerinde 6.5 liraya satılıyor. Önceden bu rakam 8 liraymış. Valilik talimatıyla yüzde 60 olan kâr marjı yüzde 30’a çekildi.

Kantinlerde yüzde 72 kâr marjıyla 4.75’e satılan simit 3.5 liraya, 10 liraya satılan tavuk döner 7.5 liraya, 4.5 liraya satılan ayranın fiyatı ise 3 liraya indirilmiş. Hemen hemen tüm ürünlerde yüzde 50’nin üzerinde olan kâr marjları yüzde 30-50 aralığına çekildi.

İŞTE O LİSTE:

fiyat

'HEP BİRLİKTE FİYATLARI UYGUN HALE GETİRELİM'

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray’da geçtiğimiz günlerde okullarda öğrencilere hizmet veren kantinciler ile bir araya gelerek 'Siz kazanın ancak öğrencilerimizde mağdur olmasın hep birlikte fiyatları uygun hale getirelim' demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Asgari ücrette 'uzlaşma' mesajı! Bakan Bilgin duyurdu: Diğer ücretleri de rahatlatacakSon dakika: Asgari ücrette 'uzlaşma' mesajı! Bakan Bilgin duyurdu: Diğer ücretleri de rahatlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler
Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor... Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor...
Anahtar Kelimeler:
okul kantin

En Çok Okunan Haberler

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat!

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.