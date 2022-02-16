Fahiş fiyata 'mobil' müdahale! Bakanlık'tan enflasyon hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni paketin detaylarını geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. Bu kapsamda Türkiye Ekonomi Modeli’nin nihai hedeflerinden biri olan düşük enflasyon için atılacak yeni adımlardan biri de “Birlikten Berekete” seferberliği olacak.

Cumartesi günü açıklanan üç paketten biri olan yüksek enflasyonla mücadele paketi kapsamında; #KazananTürkiye etiketiyle önemli bir seferberlik yürütülecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mobil uygulamanın teknik alt yapısı hazırlanıyor.

Yenişafak’ta yer alan haberde, Ticaret Bakanlığı’nın da destek verdiği çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı verecek seferberlikle; enflasyondaki arz yönlü kuralsız fiyat değişikliklerine karşı tüketici farkındalığını artırmak, bu sorunu çözmeye yönelik proaktif bir adım olarak görülüyor.

Enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarının ürün ve fiyat takibi imkanı sunan uygulamada; yeni markaları, yeni ürünleri ve kategorileri öne çıkaran duyuru alanları olacak.

EN UCUZ VE EN YAKIN NEREDE?

Tüketiciler, bu uygulamayla satış noktalarını ve ürün kategorilerini filtreleyerek kolay arama yapabilecek. Uygulamanın toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesi ile ‘en ucuz ve en yakın nerede’ haritası olacak. Programa yeni katılan ürünler, iş yerleri ve ön plana çıkanlar için arama çubuğu gibi özellikler var.

Enflasyonun düşürülmesi için gönüllü olarak üretici, satıcı ve tüketicinin işbirliği içerisinde olduğu programı ile enflasyonla mücadelede tüketici fiyat farkındalığını artırmak, üretici ve satış noktalarının desteğini ortaya koymak, destek veren işyerlerini tüketici ile buluşturmak gibi temel hedefleri bulunuyor.

KAMPANYA KANDIRMACASINA YAKIN TAKİP

Enflasyon ile mücadelede ortaya konulacak adımların fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip etmek ve fahiş fiyat ile mücadele ana öncelik olacak. Enflasyonla Mücadele Timi firmalar yakinen denetleyecek. Tüketiciyi yanlış yönlendirici bir pazarlama stratejisi olarak kullanılan ‘önce fiyat yükseltip daha sonra kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim’ şeklindeki uygulamaların önüne geçilecek.



