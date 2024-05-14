Fahiş fiyatlar, kuver ve servis ücreti derken bu da oldu: Adisyona eklenen ücret kalemini görünce inanamadılar!

Restoran ve kafeler yeni uygulamalarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Müşteriler bahşiş vermediği gerekçesiyle adisyonlara eklenen servis ücreti kişi başına olarak gösterilmesi, hem kuver hem servis ücretinin birlikte alınmaya başlamasının ardından ücretlere bir kalem daha eklendi.

100 TL MÜZİK ÜCRETİ

Antalya'da çay içmek için bir kafeye oturan vatandaş adisyonunda 4 çayın yanında bir de 'müzik ücreti' eklendiğini gördü. 500 TL'lik hesaptan 100 TL müzik ücreti talep edildi.

Adisyonu görünce neye uğradığını şaşıran vatandaşın adisyonu sosyal medyada gündem oldu.







