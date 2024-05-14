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Fahiş fiyatlar, kuver ve servis ücreti derken bu da oldu: Adisyona eklenen ücret kalemini görünce inanamadılar!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.05.2024 14:56
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Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlar, kuver ve servis ücreti gündem olurken adisyona eklenen bir kalem şoke etti. Antalya'da bir kafede çay içen bir vatandaş adisyona müzik ücretinin de eklendiğini paylaştı.

Fahiş fiyatlar, kuver ve servis ücreti derken bu da oldu: Adisyona eklenen ücret kalemini görünce inanamadılar!

Restoran ve kafeler yeni uygulamalarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Müşteriler bahşiş vermediği gerekçesiyle adisyonlara eklenen servis ücreti kişi başına olarak gösterilmesi, hem kuver hem servis ücretinin birlikte alınmaya başlamasının ardından ücretlere bir kalem daha eklendi.

100 TL MÜZİK ÜCRETİ

Antalya'da çay içmek için bir kafeye oturan vatandaş adisyonunda 4 çayın yanında bir de 'müzik ücreti' eklendiğini gördü. 500 TL'lik hesaptan 100 TL müzik ücreti talep edildi.

adisyon

Adisyonu görünce neye uğradığını şaşıran vatandaşın adisyonu sosyal medyada gündem oldu.


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