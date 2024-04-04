Faiz artışı, düzenleme sinyali ve önlemler fayda etmedi! Kredi kartlarından yine rekor geldi!

Ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için adımlar atarken kredi kartı harcamaları rekor kırmaya devam ediyor. Kredi kartlarındaki nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarılmıştı. Nakit avansta taksitler de 3'e düşürülmüştü.

KARTLI HARCAMALAR REKOR TAZELEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 29 Mart haftasında toplam kredi kartı harcamaları 278,5 milyar TL ile rekor kırdı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kredi kartı harcamalarında en ağırlıklı bölüm internet harcamaları oldu. İnternet harcamaları 29 Mart haftasında 95,8 milyar TL oldu. Böylelikle internet harcamalarında da rekor seviye izlendi.

İnternet harcamalarını 44,5 milyar TL ile alışveriş merkezleri ve marketler segmenti takip etti.







