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Faiz indirimi geliyor! Vergi borcu olana taksit kolaylığı... Kimler faydalanacak?

Vergi borcu olanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Yüzde 39 olan yapılandırma faiz oranı düşürülecek, taksit kolaylığı sağlanacak? Peki yeni uygulamadan kimler faydalanacak? İşte detaylar...

Faiz indirimi geliyor! Vergi borcu olana taksit kolaylığı... Kimler faydalanacak?
Devrim Karadağ

Taksit yükünü azaltmak, borcu olanın elini rahatlatmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Kamuya borcu olanları yakından ilgilendiren yeni düzenleme ile Bakanlık, mevcut yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını güncel enflasyon koşullarına göre aşağı çekecek. Bu kararla birlikte vergi borçluları daha az faizle taksitlendirmeden yararlanabilecek.

KİMLER FAYDALANACAK?

Bakanlık yetkilileri, yapılacak çalışmanın tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacağını belirtiyor.

Faiz indirimi geliyor! Vergi borcu olana taksit kolaylığı... Kimler faydalanacak? 1

KADAMELİ TAKSİT VE FAİZ ORANLARI UYGULANACAK

Zor durumda olan vergi mükellefleri için kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak. Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabiliyor.

YÜZDE 39 UYGULANIYOR

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapan kanunla, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltilmişti.

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Faiz indirimi geliyor! Vergi borcu olana taksit kolaylığı... Kimler faydalanacak? 2

TV100'de yer alan habere göre; işletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar borçlarını yapılandırma imkânına kavuşmuştu. Mevcut mevzuata göre, vergi ya da prim borcu olan mükelleflere, her ay gecikme zammı uygulanıyor.

Faiz indirimi geliyor! Vergi borcu olana taksit kolaylığı... Kimler faydalanacak? 3

Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025'ten bu yana gecikme zammı aylık yüzde 3.7, yıllık yüzde 44.4 olarak uygulanıyor. Tecil başvurusunda bulunan mükellef, borcun anaparası ve gecikme zammının yanı sıra tecil süresinin bitimine kadar aylık yüzde 3.25, yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi de ödüyor.

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Anahtar Kelimeler:
vergi borcu faiz indirimi taksit
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