Faiz indirimi geliyor! Vergi borcu olana taksit kolaylığı... Kimler faydalanacak?

Taksit yükünü azaltmak, borcu olanın elini rahatlatmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Kamuya borcu olanları yakından ilgilendiren yeni düzenleme ile Bakanlık, mevcut yüzde 39 seviyesindeki tecil faiz oranını güncel enflasyon koşullarına göre aşağı çekecek. Bu kararla birlikte vergi borçluları daha az faizle taksitlendirmeden yararlanabilecek.

KİMLER FAYDALANACAK?

Bakanlık yetkilileri, yapılacak çalışmanın tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacağını belirtiyor.

KADAMELİ TAKSİT VE FAİZ ORANLARI UYGULANACAK

Zor durumda olan vergi mükellefleri için kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak. Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabiliyor.

YÜZDE 39 UYGULANIYOR

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapan kanunla, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltilmişti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TV100'de yer alan habere göre; işletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar borçlarını yapılandırma imkânına kavuşmuştu. Mevcut mevzuata göre, vergi ya da prim borcu olan mükelleflere, her ay gecikme zammı uygulanıyor.

Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025'ten bu yana gecikme zammı aylık yüzde 3.7, yıllık yüzde 44.4 olarak uygulanıyor. Tecil başvurusunda bulunan mükellef, borcun anaparası ve gecikme zammının yanı sıra tecil süresinin bitimine kadar aylık yüzde 3.25, yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi de ödüyor.