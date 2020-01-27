FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi

Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Yüzde 0,79 faiz oranıyla konut kredisi çekecek bir tüketici, geçen sene kredi çekmiş olan bir tüketiciye göre toplamda 97 bin 482 TL kârda olacak. Merkez Bankası’nın 2019’da gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu toplantılarından çıkan faiz indirimi kararları tüketici kredisi faiz oranlarını da etkiledi.

Faiz indiriminin konut kredilerine etkisi

Merkez Bankası’nın 2019’da gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu toplantılarından çıkan faiz indirimi kararları tüketici kredisi faiz oranlarını da etkiledi. Özellikle konut kredisi faiz oranlarında yapılan ciddi indirimler sonucunda kamu bankalarında oran yüzde 0,79’a kadar geriledi.

2019’un sonunda kamu bankalarının yaptığı konut kredisi faiz oranı indirimi ile yüzde 0,99’a inen oranlar özellikle yüksek faiz oranlarından dolayı konut taleplerini erteleyen tüketicilerin erteledikleri taleplerini harekete geçirmesini sağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde kamu bankaları bir hamle daha yaparak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,79’a indirdi.

Şimdilik sadece anlaşmalı inşaat firmalarından alınacak sıfır konutlar için geçerli olsa da bu oran sayesinde tüketiciler binlerce TL kâr edecek. Kredi karşılaştırma sitesi Hangikredi.com’un CEO’su Oray Durmazoğlu’na göre yüzde 0,79 faiz oranıyla konut kredisi çekecek bir tüketici, geçen sene kredi çekmiş olan bir tüketiciye göre toplamda 97 bin 482 TL kârda olacak. Durmazoğlu, yine yüzde 0,79 faiz oranıyla kredi çeken bir tüketicinin, yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi çekecek olan bir tüketiciye göre 16 bin 1888 TL kârda olacağını belirtti. Hesaplamanın 100 bin TL üzerinden yapıldığı düşünülürse daha yüksek tutarlarda indirimli faiz oranının daha fazla kâr ettireceğinin görüldüğünü anlatan Durmazoğlu, “Bu verilerle birlikte konut kredisi faiz oranlarındaki yıllık yüzde 16’lık indirime rağmen konut fiyatlarında henüz ciddi bir artış yaşanmadığı göz önünde bulundurulduğunda içinde bulunduğumuz dönem, ev sahibi olmak isteyen tüketiciler için fırsat niteliğinde.

2019 yılında konut kredisi alanında özel bankalar yüzde 14 küçülürken, indirimlerin etkisi ile kamu bankaları yüzde 23 büyüdü. Konut kredisi piyasası 2019 yılında yüzde 6 büyüyerek 200 milyar TL’ye ulaştı. Kamu bankalarının ve özel bankaların yaptığı faiz indirimleri sonucunda, 2020 yılında yüzde 10-11 civarında büyüme bekleniyor. 2019 yılının son çeyreğinde 30 bin adet konut kredisi kullandırılırken, bu sayının 2020’de 50-60 bin adet seviyelerine geleceği öngörülüyor” diye bilgi verdi.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yapay zeka ile çalışan nükleer santraller için geri sayım başladıYapay zeka ile çalışan nükleer santraller için geri sayım başladı
DSİ’den fındığın başkenti Giresun’a 8 baraj, 2 göletDSİ’den fındığın başkenti Giresun’a 8 baraj, 2 gölet
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konut, faiz, merkez bankası,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu yapıldı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gürsel Aksel Stadyumu Göztepe’nin yeni yuvası

Gürsel Aksel Stadyumu Göztepe’nin yeni yuvası

Borsada yeni halka arz bilişim sektöründen

Borsada yeni halka arz bilişim sektöründen

1 Ocak 2020'de başladı! Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı

1 Ocak 2020'de başladı! Vergi ödemelerinde yeni düzenleme

Yapay zeka ile çalışan nükleer santraller için geri sayım başladı

Yapay zeka ile çalışan nükleer santraller için geri sayım başladı

DSİ’den fındığın başkenti Giresun’a 8 baraj, 2 gölet

DSİ’den fındığın başkenti Giresun’a 8 baraj, 2 gölet

Giriş-çıkış bağlantıyla 11 robot - 34 makina haberleşebiliyor

Giriş-çıkış bağlantıyla 11 robot - 34 makina haberleşebiliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.