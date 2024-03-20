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Faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisinde değerlendirebileceğiniz fırsatlar!

20.03.2024 17:37
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Merkez bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisi oranlarında değişiklik oldu. Yüksek politika faizine rağmen kredilerde çok uygun seçenekler hala mevcut. Sizde bu uygun seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

Faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisinde değerlendirebileceğiniz fırsatlar!

%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı bu seçeneklerden bir tanesi. Dosya Masrafı Olmadan Hızlıca Başvurup, Anında Kullanabileceğiniz %0 Faizli 30.000 TL Nakit Avantajını HangiKredi’de Görüntüleyebilir, Benzer Tüm Kampanyaları Tek Bir Sayfada Karşılaştırabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.
• Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans kredi kartı açılışından sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.
• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.
• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi faiz
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