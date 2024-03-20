Faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisinde değerlendirebileceğiniz fırsatlar!

%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı bu seçeneklerden bir tanesi. Dosya Masrafı Olmadan Hızlıca Başvurup, Anında Kullanabileceğiniz %0 Faizli 30.000 TL Nakit Avantajını HangiKredi’de Görüntüleyebilir, Benzer Tüm Kampanyaları Tek Bir Sayfada Karşılaştırabilirsiniz.

Kampanya Koşulları

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans kredi kartı açılışından sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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