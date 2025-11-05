FİNANS

Faiz kararı sonrası merak ediliyordu! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar mevduat faizlerindeki oranları sık sık değiştiriyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası faizlerde düşüş yaşanırken bankalar arasında en yüksek oran yüzde 48 olarak öne çıkıyor. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Akbank, Garanti, TEB, QNB, Denizbank, İş Bankası... Hangi bankanın faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlar, 1 milyon TL'ye bankalar tarafından uygulanan vadeli mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Faiz oranları bankalar arasında yüzde 30 ile yüzde 48 arasında değişiyor.

Peki 1 milyon TL'ye en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların faiz oranları...

Akbank

Faiz Oranı % 42
Net Kazanç 30.378 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı % 41
Net Kazanç 29.655 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL

QNB

Faiz Oranı % 44
Net Kazanç 31.825 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.825 TL

Odeabank

Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL

Faiz kararı sonrası merak ediliyordu! 1 milyon TL nin aylık getirisi belli oldu 1

ING

Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL

Fibabanka

Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL

Enpara.com

Faiz Oranı % 40,5
Net Kazanç 29.293 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.293 TL

Faiz kararı sonrası merak ediliyordu! 1 milyon TL nin aylık getirisi belli oldu 2

TEB

Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı % 32,71
Net Kazanç 23.659 TL
Vade Sonu Tutar 1.023.659 TL

DenizBank

Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL

Faiz kararı sonrası merak ediliyordu! 1 milyon TL nin aylık getirisi belli oldu 3

İş Bankası

Faiz Oranı % 40
Net Kazanç 28.932 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL

Halkbank

Faiz Oranı % 38
Net Kazanç 27.485 TL
Vade Sonu Tutar 1.027.485 TL

Türk lirası faiz mevduat faizi
