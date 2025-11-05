Faiz kararı sonrası merak ediliyordu! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlar, 1 milyon TL'ye bankalar tarafından uygulanan vadeli mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Faiz oranları bankalar arasında yüzde 30 ile yüzde 48 arasında değişiyor.
Peki 1 milyon TL'ye en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların faiz oranları...
Faiz Oranı % 42
Net Kazanç 30.378 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL
Faiz Oranı % 41
Net Kazanç 29.655 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL
Faiz Oranı % 44
Net Kazanç 31.825 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.825 TL
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL
Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL
Faiz Oranı % 40,5
Net Kazanç 29.293 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.293 TL
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL
Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL
Kâr Payı % 32,71
Net Kazanç 23.659 TL
Vade Sonu Tutar 1.023.659 TL
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL
Faiz Oranı % 40
Net Kazanç 28.932 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL
Faiz Oranı % 38
Net Kazanç 27.485 TL
Vade Sonu Tutar 1.027.485 TL
