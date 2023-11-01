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Faiz oranları için revizyon! Merkez Bankası kararı Resmi Gazete'den duyurdu: Bugünden itibaren yürürlükte

01.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Politika faizini ekim toplantısında 500 baz puan artıran Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını da 500 baz puan yükseltti. Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Faiz oranları için revizyon! Merkez Bankası kararı Resmi Gazete'den duyurdu: Bugünden itibaren yürürlükte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarıyla ilgili değişikliğe gitti. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75 oldu. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak saptandı.

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REESKONT NEDİR?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor. Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve Borsada kayıtlı tahviller.

Merkez Bankası tarafından 28 Eylül'de yapılan değişiklikle vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75 oldu. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
reeskont kredisi

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