Faizler düştü, bankalar yarışıyor: Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Kredili konut satışları hareketlendi

Konut kredilerinde faizlerin yüksekliği ev almak isteyenlerin elini zorlaştırıyordu. Ama 5 bankadan hamle geldi, faizler yüzde 3'ün altına düşürüldü.

2 kamu bankasıyla 3 özel banka konut kredisinde faizleri düşürünce kredili konut satışları da hareketlenmeye başladı. Ziraat Bankası ilk evini alacaklar için faizi yüzde 3'ün altına çekti. Özel bankalar da da konut kredisi kampanyası yarışında geri kalmadı.

Bankalarda 1 milyon liranın faiz oranı, geri ödemesi ve 10 yıl vadeyle çekildiğinde aylık taksitleri şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98 TL

Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

ING

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.934.750 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 35.478,30 TL

Toplam Ödeme: 4.271.587 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.044.172 TLBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır