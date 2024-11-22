Faizler düştü, bankalar yarışıyor: Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Kredili konut satışları hareketlendi

Konut kredilerinde faizlerin yüksekliği ev almak isteyenlerin elini zorlaştırıyordu. Ama 5 bankadan hamle geldi, faizler yüzde 3'ün altına düşürüldü.
2 kamu bankasıyla 3 özel banka konut kredisinde faizleri düşürünce kredili konut satışları da hareketlenmeye başladı. Ziraat Bankası ilk evini alacaklar için faizi yüzde 3'ün altına çekti. Özel bankalar da da konut kredisi kampanyası yarışında geri kalmadı.
Bankalarda 1 milyon liranın faiz oranı, geri ödemesi ve 10 yıl vadeyle çekildiğinde aylık taksitleri şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98 TL
Toplam Ödeme: 3.894.277 TL
ING
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.934.750 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 35.478,30 TL
Toplam Ödeme: 4.271.587 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 33.590,60 TL
Toplam Ödeme: 4.044.172 TL