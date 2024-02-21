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Faizler yüzde 50'yi aşınca parası çok olan da az olan da bankaya koşmuştu! Mevduat faizi oranları da bankaların kârları da rekor kırdı: İşte KKM sonrası Türk Lirası'na geçişin yansıması

21.02.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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Bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka geçen yıl 506,8 milyar liralık kar elde ederek rekor kırdı. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıkladığı verilerde geçtiğimiz yıl mevduat faizi oranlarında yaşanan artışın yansımaları da gözler önüne serildi. Yüksek faiz nedeniyle yatırımcı yeniden Türk Lirası mevduatlarına yönelince bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar da geçen yıl 13 trilyon liraya çıktı.

Faizler yüzde 50'yi aşınca parası çok olan da az olan da bankaya koşmuştu! Mevduat faizi oranları da bankaların kârları da rekor kırdı: İşte KKM sonrası Türk Lirası'na geçişin yansıması

Bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka geçen yıl 506,8 milyar liralık kar elde ederek rekor kırarken, ekonomiye de yaklaşık 10 trilyon liralık destek sağladı.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının geçen yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 19,4 trilyon liraya ulaştı. Böylece, 2022 sonuna kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 65,8 artış gösterdi. 2022'de en büyük 10 bankanın aktif toplamı 11,7 trilyon lira düzeyindeydi.

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB), "Rakamlarla Bankacılık Sektörü 2023" raporunda açıkladığı verilere göre ise 2023'te Türkiye'deki 63 bankanın toplam aktif büyüklüğü 23,5 trilyon lira oldu.

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İŞTE EN BÜYÜK 10 BANKA

Ziraat Bankası, 3,8 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip bankası unvanını korurken, bankanın aktif büyüklüğü, 2022'ye göre yüzde 64,4 artış kaydetti. 2023'te sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip banka VakıfBank olurken, bankanın aktif büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 64,8 yükselerek 2,8 trilyon liraya çıktı. Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 2,5 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası alırken, aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını da korumuş oldu. Halkbank ise 2,2 trilyon liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer aldı. Böylece, aktif büyüklüğü 2 trilyon lirayı aşan banka sayısı 4'e yükseldi. Halkbank'ı sırasıyla, 1,9 trilyon lira ile Garanti BBVA, 1,8 trilyon lirayla Akbank, 1,7 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1 trilyon lirayla DenizBank, 995,9 milyar lirayla QNB Finansbank ve 674,4 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi. Kuveyt Türk'ün, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası olması dikkati çekerken, 2023'te bir önceki yıla göre aktif büyüklüğü en fazla artan banka ise yüzde 90,2 ile DenizBank oldu.

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TOPLAM KÂR 500 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim belirsizliklerinin yaşanmasının ardından değişen ekonomi yönetimi ve para politikası ile zorlu bir yılı geride bırakan bankalar, her şeye rağmen rekor kar elde etti. 2023'te en yüksek karı 89,9 milyar lira ile Ziraat Bankası elde ederek, önceki yıla göre karını yüzde 118,7 artırmış oldu. Garanti BBVA, 87,3 milyar lira ile ikinci, Türkiye İş Bankası 72,3 milyar lira ile üçüncü, Yapı Kredi 68 milyar lira ile dördüncü ve Akbank 66,5 milyar lira beşinci sırada yer aldı. Önceki yıla göre 2023'te Garanti BBVA karını yüzde 49,3, Türkiye İş Bankası yüzde 17,4, Yapı Kredi yüzde 28,9 ve Akbank yüzde 10,8 artırdı.

Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 33,2 milyar lira ile QNB Finansbank, 27,9 milyar lira ile DenizBank, 26,6 milyar lira ile Kuveyt Türk, 25 milyar lira ile VakıfBank ve 10,1 milyar lira ile Halkbank izledi. Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2023'te 506,8 milyar lira net dönem karı elde etti ve ilgili bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artış göstermiş oldu.

MEVDUAT/KATILIM FONU TOPLAMI 13 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yüzde 52'leri aşan mevduat faizi oranları ve KKM'nin sonlanması için atılan adımlar yatırımcıları yeniden Türk Lirası birikimi yapmaya yöneltmişti. Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar da geçen yıl 13 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise 2022 yıl sonuna göre yüzde 69 arttı.

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ZİRAAT BANKASI İLK SIRADA

Ziraat Bankası, 2,9 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken, onu 1,9 trilyon lira ile VakıfBank, 1,6 trilyon lira ile Halkbank, 1,5 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası, 1,3 trilyon lira ile Garanti BBVA, 1,1 trilyon lira ile Akbank, 983,5 milyar lira ile Yapı Kredi, 593,5 milyar lira ile QNB Finansbank, 577,8 milyar lira ile DenizBank izledi. Bu dönemde, Kuveyt Türk'ün de 500 milyar liralık katılım fonu toplaması dikkati çekti.

2023'te bir önceki yıla göre, mevduat hacmi en fazla artış gösteren bankalar ise yüzde 79,2 ile VakıfBank, yüzde 77,9 ile Halkbank, yüzde 75,6 ile QNB Finansbank, yüzde 74,4 ile Akbank ve yüzde 69,7 ile Garanti BBVA oldu. (AA)
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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