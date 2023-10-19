FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2023: Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?

FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2023: Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?

19.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verileceği ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Başvurular ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2023 faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik kredisinden kimler faydalanacak?

FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2023: Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?

Faizsiz evlilik kredisi hakkında detaylar merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız" ifadelerini kullanıp "Bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" demişti. Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar netleşiyor. AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Faizsiz evlilik kredisi hakkında yapılan araştırmalar basında yer alan haberlerin ardından tekrar hız kazandı. İşte, faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Faizsiz evlilik kredisi ile ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum" sözleri ile duyurmuştu. Sabah’ın edindiği bilgiye göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.

evlilik kredisi başvurusu

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.

en düşük emekli maaşı

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Evlilik kredisi başvuru şartları henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin detayları Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile belli olacak.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 bin kişiyi işten çıkaracaklar14 bin kişiyi işten çıkaracaklar
Faizsiz evlilik kredisinde taslak metni hazır!Faizsiz evlilik kredisinde taslak metni hazır!
O hamleler kredi kartıyla alışverişi etkiledi! Kimi zam yaptı, kimi ödeme yöntemini değiştirdi: ‘IBAN’a yolla’ dönemiO hamleler kredi kartıyla alışverişi etkiledi! Kimi zam yaptı, kimi ödeme yöntemini değiştirdi: ‘IBAN’a yolla’ dönemi

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.