FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2023: Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak?

Faizsiz evlilik kredisi hakkında detaylar merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız" ifadelerini kullanıp "Bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" demişti. Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar netleşiyor. AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Faizsiz evlilik kredisi hakkında yapılan araştırmalar basında yer alan haberlerin ardından tekrar hız kazandı. İşte, faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Faizsiz evlilik kredisi ile ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum" sözleri ile duyurmuştu. Sabah’ın edindiği bilgiye göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek.

Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Evlilik kredisi başvuru şartları henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin detayları Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile belli olacak.





