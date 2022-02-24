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Faizsiz finans ile binlerce kişi mağdur olmuştu! 'Evim' mağdurları için harekete geçildi: Paraları TMSF ödeyecek

24.02.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El birliği sistemi ile çalışan ancak getirilen kriterleri yerine getirmediği için tasfiye edilen şirketler nedeniyle mağdur olanlara yönelik yeni bir adım atılacağı öğrenildi. BDDK tarafından tasfiye edilen 21 şirkette parasını yatıran 49 bin 419 evim mağdurunun paralarının bir kısmı, tasfiye edilen şirketlerin araç satışıyla karşılanırken, bir bölümünün de TMSF tarafından karşılanması planlanıyor.

Faizsiz finans ile binlerce kişi mağdur olmuştu! 'Evim' mağdurları için harekete geçildi: Paraları TMSF ödeyecek

Kamuoyunda ‘Evim mağdurları’ olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin alacaklarına yönelik çözüm yolu bulundu. Geçen yıl temmuz ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiye edilen 21 şirketten ev ve araba almak için parasını yatıran 49 bin 419 evim mağdurunun sorunlarının çözüm için Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve tasarruf finansman şirketlerinin temsilcileriyle yapılan görüşmede anlaşamaya varıldığı öğrenildi.

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Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre, yeni çözüm yolu ile bu şirketlerden 765 milyon TL alacağı olan kişiler sektörde kalan ve lisans alan 6 şirket arasında paylaştırılacak. Toplantıda sistemde kalmak istemeyen mağdurların da paralarını alarak çıkma imkânı sunulduğu dile getirilenler arasında. Mağdurları yatırdıkları paraların bir kısmı, tasfiye edilen şirketlerin araç satışıyla karşılanırken, bir bölümünün de TMSF tarafından karşılanması planlanıyor.

Sektörde faaliyetini sürdüren firmalar arasında ise Eminevim, Fuzul Gayrimenkul, Sinpaş Yapı İmece Yatırım, Katılımevim ve Meskenfinans (birleşti), Birevim ve Çözüm Tasarruf (birleşti) yer alıyor.

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NİSAN AYINDA YASANIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Firmalara geçişin koşullarının da konuşulduğu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili yasa tasarısı hazırladığı kaydedildi. Meclise gönderilen çalışmanın en geç mart- nisan gibi Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Tasarıda yer alan konuların ise şöyle olduğu belirtiliyor: “Süreçte geçişin sağlanmasıyla birlikte firmalar mağdurlarla yeniden sözleşme imzalayacak. Geçişte sözleşme tutarları değişmediği sürece organizasyon ücreti alınmayacak. Ya da ayrılmak isteyene sistemden çıkma imkânı tanınacak.”

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