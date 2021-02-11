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Faizsiz konut edindiren şirketlere düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2021 15:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlerle ilgili düzenleme TBMM'ye sunuldu.

Faizsiz konut edindiren şirketlere düzenleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Ayrıntılar birazdan...

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