Faizsiz kredi başvuru şartları belli oldu | Evlilik kredisi nasıl ve hangi bankadan alınır?

Evlenmek isteyen çiftlere maddi yardım sağlamak amacı ile düşük faiz veya faizsiz geri ödemeli olarak verilen toplu paraya evlilik kredisi adı veriliyor. Son zamanlarda özellikle de pandemi dolayısıyla işini kaybeden fakat evlenmek isteyen çiftler bankalardan evlilik kredisi talebinde bulunmaya ve kredi fırsatlarını araştırmaya başladı. Peki faizsiz kredi şartları neler? Evlilik kredisi nasıl ve hangi bankadan alınır?

EVLİLİK KREDİSİ NASIL VE HANGİ BANKADAN ALINIR?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü söyleyerek, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için 'evlilik kredisinin' hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı olarak yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik kayıpların, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine sebep olduğunu söyledi.

Gençlerin hayallerine kavuşması ve sektörün yeniden canlanması için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları söyledi: