Faizsiz kredi başvuru şartları belli oldu | Evlilik kredisi nasıl ve hangi bankadan alınır?

Evlenmek isteyen çiftlere maddi yardım sağlamak amacı ile düşük faiz veya faizsiz geri ödemeli olarak verilen toplu paraya evlilik kredisi adı veriliyor. Son zamanlarda özellikle de pandemi dolayısıyla işini kaybeden fakat evlenmek isteyen çiftler bankalardan evlilik kredisi talebinde bulunmaya ve kredi fırsatlarını araştırmaya başladı. Peki faizsiz kredi şartları neler? Evlilik kredisi nasıl ve hangi bankadan alınır?
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü söyleyerek, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için 'evlilik kredisinin' hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı olarak yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik kayıpların, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine sebep olduğunu söyledi.
Gençlerin hayallerine kavuşması ve sektörün yeniden canlanması için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları söyledi:
"Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için bunu erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri, ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmeli. Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünyaevine girer hem de piyasada hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor."
Yeni evlenecek olan evlilik hazırlığı yaparken birtakım masrafları da göz ününde bulundurmaları gerekmekte. Düğün masraflarını ödemek amacıyla bankalar tarafından evlenecek çiftlere özel kredi verilmekte. Evlilik kredisi başvurusu yapmak için bu kredi desteğini birçok banka, ihtiyaç kredisi ismiyle de vermektedir. Aynı zamanda ihtiyaç kredisinin yanı sıra evlilik veya düğün kredisi adıyla, ayrıca destek uygulaması bulunan bankalar mevcuttur.
Evlilik kredisi başvurusu için bankaların istediği belgeler şu şekilde:
Bir iş yerinden belirli bir ücret karşılığı çalışanlar için son maaş bordrosunun fotokopisi
3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi
Evlilik kredisinden faydalanmak için öncelikle nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
Gelir beyan belgesi alınmış olması gerekiyor.
Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi
Emekli olanlar için maaş cüzdanlarının fotokopisi
Kira geliri bulunan kişiler için, varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi
Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olarak işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve başvuranın ismine düzenlenmiş bir fatura aslı olması gerekmekte.
Aynı zamanda bankalar tarafından bunlara ek olarak bazı belgeler, kefil veya teminat gösterilmesini talep edebilmektedir.
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