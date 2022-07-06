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Faizsiz ve geri ödemesiz kredi desteği! 550 bin lirayı buluyor: Başvurular başladı…

06.07.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faizsiz kredi için son dakika haberi geldi. 100 bin liraya kadar kredi limiti bulunan sıfır faizli kredi kullanımı için başvurular başladı. ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın 4’üncü dönem başvuruları 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Yeni mezunun istihdamında 100 bin lira, kadın istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Peki faizsiz krediden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Faizsiz ve geri ödemesiz kredi desteği! 550 bin lirayı buluyor: Başvurular başladı…

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla geçen yıl pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik ilk fazı mayıs ayını, ikinci fazı da haziran-eylül dönemini kapsayan Hızlı Destek Programı başlatılmıştı. Aralık 2021-Mart 2022 sürecini kapsayan 3’üncü faz döneminin ardından KOSGEB, şimdi de hem işletmelere personel yardımında bulunmayı hem de genç nüfusun istihdamını amaçlayan ‘Hızlı Destek Programı’nın dördüncü fazını devreye aldı.

Programda 4’üncü dönemin başlamasıyla bu yaz üniversitelerden ve mesleki/teknik liselerden mezun olanlar da program kapsamında istihdam edilebilecek. Şartları taşıyan işletmeler, 10 Ağustos’a kadar ‘kosgeb.gov.tr’ adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden başvuru yapabilecek. Başvurusu onaylananlar, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Eylül’e kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talebi sırasına göre verilecek.

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220 İLA 550 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Program kapsamında; mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira kredi desteği sağlanıyor. İşletme sahibinin veya işe alınacak personelin kadın olması halinde ise kredi tutarı 110 bin liraya çıkıyor. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. Böylece mikro işletme kadın istihdamı için 220 bin lira, küçük işletme ise 550 bin liraya kadar personel desteği almış olacak.

FAİZSİZ VE GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık faizsiz destek alacak. Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay (2 yıl) geri ödeme yapmayacak, sonraki 24 ayda 4 ayda bir 6 eşit taksitle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e ödemelerini gerçekleştirecek. Mikro işletme; personel sayısı 10 kişiye kadar, net satışları veya bilanço toplamı 1 milyon liraya kadar olan firmaları kapsıyor. Küçük işletme ise personel sayısı 50 kişiye kadar, net satışları veya bilanço toplamı da 8 milyon liraya kadar olan firmaları içeriyor.

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KREDİ ŞARTLARI NELER?

Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak.
Destek ödemesi 6’şar ay aylık 2 taksit şeklinde olacak.
Bu süre boyunca işe alınan personel işten çıkarılmayacak.
Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması durumunda, yerine şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek.
Bu durumdaki işletmelere eksiklerini tamamlamaları için 3 ay ek süre verilecek. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak.

KİMLER İŞE ALINABİLİR?

Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor.
En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı.
Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli.
Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.

75 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI HEDEFLENİYOR

Gençlerin işe alınmasına imkan veren destek paketiyle bugüne kadar 33 bin işletmenin, 61 bin 171 ilave personel istihdam etmesine katkıda bulunuldu. Ayrıca istihdam sağlayan mikro ve küçük işletmelere 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Destekten toplamda 46 bin işletmenin yararlanması ve 75 bin kişinin istihdamı amaçlanıyor.

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BAŞVURUSU ONAYLANANIN ÖDEME TALEP SÜRESİ UZATILDI

Programın Aralık 2021’de başlayan 3’üncü döneminde başvurusu onaylanan işletmelerin ödeme talep süresi de uzatıldı. Bu durumdaki işletmeler, koşullara uyan personeli istihdam ederek 1 Ağustos’tan başlamak üzere 28 Eylül’e kadar ödeme talebinde bulunabilecek. (POSTA)


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