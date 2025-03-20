Fakir, Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar... Rekabet Kurulu dev markalara soruşturma başlattı!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir'in, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.

FAKİR ARACILIĞI İLE O KURUMLARA DA AÇILDI!

Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Fakir'e yönelik iddiaların tespit edilmesi amacıyla soruşturma açan kurul, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimi yapılarak kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bu şirketlere de soruşturma açılmasına karar verdi.

Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ARZUM'A DA SORUŞTURMA AÇILDI!

Küçük ev aletleri sektöründe bilindik bir marka olan Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında da bugün Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldığı öğrenilmişti. Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeniden satıcılarının fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle kanunu ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi olarak ifade edilmişti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır