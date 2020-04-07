Vatandaşların maddi durumunun kötü olması halinde sosyal devlet anlayışının bir ürünü olarak kömür, barınma ve yiyecek gibi sosyal yardımlar yapılıyor. Sosyal yardımların yanı sıra devlet kaynaklı maddi desteklerin de sağlanıyor. İhtiyaç sahibi kişilerin, ilgili kurum ya da kuruluşlar aracılığıyla tespit edilmesinden sonra başvurularını iletenlere fakirlik maaşı ödemesi gerçekleştiriliyor.

Fakirlik maaşının ödemesinin şartları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirmiş. Fakirlik maaşından temel olarak ihtiyaç sahiplerinin yararlanmaktadır ki bunun için ihtiyaç durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Maddi durumunun kötü olduğu belgelenen ailelere verilen fakirlik maaşı anne/babasını kaybetmiş 18 yaşından küçük yetim çocuklara ve en az yüzde 40 engelli olan vatandaşlara özel olarak sunulur. Peki, fakirlik maaşı nedir? Nasıl alınır? Kimler fakirlik maaşı alabilir? Şartları nelerdir? İşte, fakirlik maaşına dair bilinmeyen detaylar...

FAKİRLİK MAAŞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Dar gelirli ya da hiçbir geliri bulunmayan vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından fakirlik maaşı adıyla nakit yardımı yapılır. Kişilerin verilen fakirlik maaşı hakkından yararlanabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir: