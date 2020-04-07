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Fakirlik maaşı nedir? Nasıl alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibiyseniz devletten 915 TL maaş desteği alabileceğinizi biliyor muydunuz? Çoğu kişinin detaylarını bilmediği bu maaş desteği fakirlik maaşı ya da muhtaçlık aylığı olarak isimlendiriliyor. Fakirlik maaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları ile hayatlarına belirli bir standardın üzerinde devam ettirmeleri amacıyla veriliyor.

Fakirlik maaşı nedir? Nasıl alınır?

Vatandaşların maddi durumunun kötü olması halinde sosyal devlet anlayışının bir ürünü olarak kömür, barınma ve yiyecek gibi sosyal yardımlar yapılıyor. Sosyal yardımların yanı sıra devlet kaynaklı maddi desteklerin de sağlanıyor. İhtiyaç sahibi kişilerin, ilgili kurum ya da kuruluşlar aracılığıyla tespit edilmesinden sonra başvurularını iletenlere fakirlik maaşı ödemesi gerçekleştiriliyor.

Fakirlik maaşının ödemesinin şartları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirmiş. Fakirlik maaşından temel olarak ihtiyaç sahiplerinin yararlanmaktadır ki bunun için ihtiyaç durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Maddi durumunun kötü olduğu belgelenen ailelere verilen fakirlik maaşı anne/babasını kaybetmiş 18 yaşından küçük yetim çocuklara ve en az yüzde 40 engelli olan vatandaşlara özel olarak sunulur. Peki, fakirlik maaşı nedir? Nasıl alınır? Kimler fakirlik maaşı alabilir? Şartları nelerdir? İşte, fakirlik maaşına dair bilinmeyen detaylar...

FAKİRLİK MAAŞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Dar gelirli ya da hiçbir geliri bulunmayan vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından fakirlik maaşı adıyla nakit yardımı yapılır. Kişilerin verilen fakirlik maaşı hakkından yararlanabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir:

  • Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
  • Fakirlik maaşından yararlanmak için kişilerin başvuruda bulunması şarttır.
  • Başvurusunu ileten kişilerin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması lazım. Kişilerin adına SGK kapsamında herhangi bir aktif sigorta kaydının olmaması gerekir.
  • Fakirlik maaşı başvurusu için ailenin gelir durumu tespit edilmektedir. Bir gelire sahip olmayan ya da toplam aylık geliri belirlenen yoksulluk sınırının altında kalan kişilere maaş bağlanır. Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte ikisinden fazla olmaması gereklidir.
  • Kişilerin sigortalı olarak çalıştığı bir işten gelen gelirinin olmaması önemlidir. Aynı zamandan SGK'dan gelen dul, yetim veya emekli aylığının olmaması da gereklidir.
  • Anne babası vefat eden 18 yaşından küçük çocuklara muhtaçlık maaşı verilir.
  • Gelir durumunun tespit edilmesinin yanında bir de başvuru yapacak kişilerin taşınır ya da taşınmaz herhangi bir varlığının olmaması gerekir.
  • Doğuştan ya da çalışma hayatı sırasında hastalık, rahatsızlık veya kaza nedeniyle en az yüzde 60 iş gücü kaybına uğramış kişilere de fakirlik maaşı bağlanır.
  • Eşinden boşanan ve nafaka almaya hak kazanan vatandaşların fakirlik maaşı başvurusu yapması mümkün değildir.
  • Fakirlik maaşı başvurusunun onaylamasının ardından aylık PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden her ay alınabilir.

FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar fakirlik maaşı başvurusunu ikamet adreslerine en yakın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bizzat giderek ya da internet üzerinden iletebilirler. Online başvurular için e-Devlet kapısı ile entegre edilen Vakıflar Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesine girmek yeterli olur. Aynı zamanda ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gidemeyen kişilerin gerekli belgeleri posta yoluyla göndererek başvuru da yapılabilir.

Fakirlik maaşı başvurusu sırasında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartının fotokopisi, hane halkının kimlik fotokopisi, güncel ikametgah belgesi, muhtarlık onayı ile alınan muhtaçlık belgesi, yetkilendirilen sağlık kurulu tarafından verilen en az yüzde 40 engel durumu tescilleyen belge, aylık net gelir belgesi, SGK hizmet dökümü ve başvuru formu gereklidir.

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