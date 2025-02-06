Fast food devi 537 şubesini kapattı! Binlerce çalışan maaşını alamadı! Firmanın borcu dudak uçuklattı

Türkiye’nin en büyük fast food işletmelerinden biri olan İş Gıda, devasa borç yükü nedeniyle konkordato ilan etti. 7.7 milyar TL'yi bulan borçları nedeniyle zor günler geçiren şirketin bu kararı, 7 bin çalışanı işinden etti. Şirket, toplam 537 şubesini kapattı.

ÇALIŞANLAR İSYAN ETTİ!

Dünyaca ünlü fast food zincirinin Türkiye temsilcisi olan şirket mali sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti. Kapatma kararının ardından işsiz kalan çalışanlar maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını söyleyerek isyan etti ve eylem yaptı. Yetkililerden açıklama bekleyen yaklaşık 500 kişi firmanın önünde toplandı.

Problemlerinin haftalardır çözülmediği, sorunun kaynağının da kendilerinin olmadığını kaydeden işçiler, "Ailesiyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağduriyete ve açlığa terkedilmesini nasıl seyredebiliyorsunuz? Çoluk-çocuğumuzun geleceğini, yıllara dayanan emeğimizin değerini kimseye bırakmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.