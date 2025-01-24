FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FAST sisteminde yeni dönem! Merkez Bankası açıkladı: ödeme sistemine güncelleme geldi

FAST sisteminde yeni dönem! Merkez Bankası açıkladı: ödeme sistemine güncelleme geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.01.2025 08:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, alacaklının borçludan ödeme talep etmesine yönelik FAST Ödeme İste Katman Servisinin yeni özellikleri devreye alındığını duyurdu. TCMB, yeni özelliklerin 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanılabileceğini söyledi.

FAST sisteminde yeni dönem! Merkez Bankası açıkladı: ödeme sistemine güncelleme geldi

2024 yılından bu yana bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendi. Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde “ödeme iste” talebini başlatabilmesini sağlayacak.

merkez-5

YENİ ÖDEME TÜRLERİ DEVREYE ALINDI

Ayrıca, FAST Ödeme İste Katman Servisinin tüm ödeme türlerinde “kısmi ödeme” ve “erken ödeme”, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise “ödeme erteleme” fonksiyonları devreye alındı. Merkez Bankası, yeni özelliklerin 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanılabileceğini söyledi.

iStock-1453500544

TCMB, tarafından yapılan basın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
"7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından oluşan katılımcıların sayısı 2024 yılında 42’ye çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi 2024 Aralık ayında günde ortalama 13,8 milyon olarak izlenmiştir.

FAST Sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Katman servislerin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler ise ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır"

Ekran görüntüsü 2025-01-24 085435

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
FAST Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | İşte Ayşe Barım’ı gözaltına aldıran o fotoğraflar!

ÖZEL | İşte Ayşe Barım’ı gözaltına aldıran o fotoğraflar!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

Zam farkları bugün ödeniyor

Zam farkları bugün ödeniyor

FAST sisteminde yeni dönem!

FAST sisteminde yeni dönem!

Trump'tan kripto para hamlesi: Kararnaneyi imzaladı

Trump'tan kripto para hamlesi: Kararnaneyi imzaladı

Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak!

Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.