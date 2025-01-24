FAST sisteminde yeni dönem! Merkez Bankası açıkladı: ödeme sistemine güncelleme geldi

2024 yılından bu yana bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendi. Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde “ödeme iste” talebini başlatabilmesini sağlayacak.

YENİ ÖDEME TÜRLERİ DEVREYE ALINDI

Ayrıca, FAST Ödeme İste Katman Servisinin tüm ödeme türlerinde “kısmi ödeme” ve “erken ödeme”, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise “ödeme erteleme” fonksiyonları devreye alındı. Merkez Bankası, yeni özelliklerin 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanılabileceğini söyledi.

TCMB, tarafından yapılan basın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından oluşan katılımcıların sayısı 2024 yılında 42’ye çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi 2024 Aralık ayında günde ortalama 13,8 milyon olarak izlenmiştir.

FAST Sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Katman servislerin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler ise ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır"