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Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı

13.09.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te sondaja başladığı bildirildi.

Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı

Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te sondaja başladığı bildirildi.

TWITTER'DAN DUYURDULAR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te." ifadesine yer verildi.

Fatih sondaj gemisi, keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti.

İkinci derin deniz tespit kuyusu Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı.

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Geminin, 28 Mayıs'ta Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-3'te, 31 Temmuz'da ise Türkali-4'te sondaja başladığı duyurulmuştu.

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Kaynak: AA

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