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Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücrete zam tepkisi: "Bu oran doğruysa yazıklar olsun"

24.10.2024 21:20
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Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, Bloomberg'in haberine göre yüzde 25 oranında zam yapılması planlanıyor. Gazeteci Fatih Portakal ise zam oranıyla ilgili canlı yayında sert sözler sarf etti. Portakal, "Türk-İş şerhini net biçimde koymalı. Eğer yüzde 25 doğruysa bu haber yazıklar olsun diyorum. Sadece enflasyon hedefini tutturalım diye bizlere yapmadığınızı bırakmadınız." dedi.

Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücrete zam tepkisi: "Bu oran doğruysa yazıklar olsun"

Bloomberg'in haberine göre asgari ücrete yapılacak zam konusunda ilk kez bir yüzde verildi. Habere göre asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılmasının planlandığı iddia edildi.

"İNSANLARI İSYAN ETTİRİR"

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal ise 'yüzde 25' zam iddiasına sert çıktı. Portakal şu ifadeleri kullandı:

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"Sizler tabi iyi maaş alan insanlarsınız. Bakın kendinizi insanlarla kıyaslamayın. Sizin 21 bin 250 liraya yükseltmeyi düşündüğünüz bu asgari ücret var ya insanları isyan ettirir sokaklara döker. Eğer Türk-İş bu toplantıya girecek olursa bir şeyler söylemeli. Bunu tabi kabul etmesi
mümkün değil şerhini net biçimde koymalı. Eğer yüzde 25 doğruysa bu haber yazıklar olsun diyorum. Sadece enflasyon hedefini tutturalım diye bizlere yapmadığınızı bırakmadınız. Bu oranın verilebileceğini tahmin etmiyorum"

Asgari ücret ile ilgili çarpıcı iddia! Oran verildi... Asgari ücret ile ilgili çarpıcı iddia! Oran verildi...
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret fatih portakal
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