Fatih Portakal, "İnsanlık dışı olay" dedi, hükümete çağrıda bulundu!

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayında enflasyonda zirve görüldüğünü açıkladı, TÜRK İş ise açlık sınırının asgari ücreti geride bıraktığını duyurdu. Fahiş fiyatlar ve yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlinin alım gücü günden güne düşerken gazeteci Fatih Portakal asgari ücretlinin durumu için "İnsanlık dışı bir olaydan bahsediyoruz." yorumunu yaptı. Temmuzda asgari ücretli için ara zam ihtimalinin olmadığını söyleyen Portakal'dan hükümete zam çağrısı geldi.

Sözcü TV'de Portakal, "Bu sene turizm bölgelerindeki esnafın Allah yardımcısı olsun. Gerçekten sinek avlayabilirler, zor bir sezon geçirecekler. Çünkü ülke pahalı, onlar da kendi pencerelerinden bakıyorlar. Maliyetler ortada... Emekli zammını alacak önümüzdeki günlerde, yüzde 25 neye yeterse... Asgari ücretli zam alamıyor, alamayacak da. İnsanlık dışı bir olaydan bahsediyoruz.Milyonlar için hükümete asgari ücreti artırması konusunda rica ediyorum." dedi.

HÜKÜMET ARA ZAMMA KAPILARI KAPATMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçtiğimiz haftalarda "Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” yanıtıyla asgari ücretliye ara zamma kapıları kapattı.

ALIM GÜCÜ ERİDİ

Asgari ücretlinin alım gücü 5 ayda 3 bin 148 lira azaldı. 10 bin TL'lik en düşük emekli aylığının alım gücü ise 8 bin 149 TL'ye düştü.

EYLÜLDE DÜZELTME BEKLENTİSİ

Hükümet açıklamalarıyla ara zamma kapıları kapatsa da asgari ücrete ara zam beklentisi sürüyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş da temmuz ayında ara zam verilmeyeceği görüşünde. Karakaş asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığının altını çizerek eylül ayında asgari ücrete bir düzeltme yapılabileceğini savunmuştu.







