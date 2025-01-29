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Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2025 11:42
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Dün akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı yorumla eleştirilerin odağına yerleşen Fatih Portakal'dan ilk açıklama geldi. Portakal kendi hakkında 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'Seni de mi satın aldılar?' eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi.

Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

3 gazetecinin gözaltına alınmasının ardından Sözcü Ana Haber Bülteni'inde yaptığı yorumla başta Halk TV olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirilen Fatih Portakal ilk kez konuştu. Youtube'da kendi kanalında hakkındaki eleştirilere değinen Portakal'ın günün sözü olarak Platon'un, 'En iyi dostum doğruluk ve Sokrates'tir. İkisi arasında bir tercih yapmam gerekirse seçimim doğruluğun lehinde olur.' sözünü seçmesi dikkat çekti.

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"YANLIŞIN PEŞİNDEN GİTMEM"

Vatandaşların olayların magazin boyutunu sevdiğini belirten Portakal, "Siyasetin de olsa başka bir şeyinde olsa vatandaşlarımız İşin magazin boyutunu merak ediyor." ifadelerini kullandı. Portakal sözlerine, "Gelen tepkileri anlıyorum. Karpuz gibi bölünme içindeyiz. Yanlış yapılsa bile koruma inancındayız düşünce olarak. Ben yanlışın peşinden gitmem. O zaman doğruya ulaşamam." dedi.

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Bir izleyicinin 'Büyükelçiliği kaptın' yorumuna okuyan Portakal gülerek, 'Ne kadar bilgi sahibi olduğumuz önemli' yanıtını verdi. Başka bir izleyici Portakal'a, 'Seni de mi satın aldılar?' yazdı. Portakal bu yazıya ise, 'Bu da enteresan bir yaklaşım.' karşılığını verdi.

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Portakal'ın Barış Pehlivan olayı ilgili kullandığı ifadeler ise şu şekilde;

İnsanlar bu polemik kısmını seviyor. Gazeteciler tartışsın, siyasetçiler tartışsın. Arkadaşlar gitmek isteyen gitsin, izlemek istemeyen izlemesin... Ben doğruları savunuyorum.

"ORTAK YARGILANDIĞIMIZ DAVA VAR"

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'yla ortak yargılandığımız davamız var. 29 Mayıs'ta duruşması var. Yazdıkları 'Cendere' kitabından dolayı. Onlar yazmaktan ben duyurmaktan dava açıldı hakkımızda. Şikayette bulunan da Erdoğan'ın avukatlarından diye biliyorum.

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"BENDEN İYİ GAZETECİLER"

İki gazeteciyi de iyi tanırım. Benden de iyi gazeteciler. Ona bir lafım yok. Ben de televizyon haberciliği konusunda kendimin iyi olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik benim için önemli. FOX'ta 11 yıl çalıştım 1 kez ceza yedim. RTÜK çok soruşturma açtı ama hepsi döndü.

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"BUNLAR TCK'DA SUÇ"

Savcılığın karşısına çıkmalarının sebebi biriyle konuşmasını izinsiz şekilde kayda alıp yayınlayıp hedef göstermek. Bunlar TCK'da suç. Onların da bilmeme ihtimali yok. Off the record diye bir kavram var. Basın meslek kurallarında bu var. Siz de yayınlamazsınız birkaç cümle söylersiniz. Ben de izledim bunu. İzlediğimde şaşırdım. Halk TV bunu nasıl yayınladı dedim. Bunu eleştirdim. Gözaltına alınma şeklini kesinlikle tasvip etmiyorum. İlla polis gözetiminde kanaldan almak zorunda değilsin. Çağırırsın gelir. İlla polis marifetiyle almak zorunda değilsin.

"ANLIYORUM ONLARI DA"

Kimileri bilmeden sadece üzgünlüğünden dolayı bu tepkileri verdi. Anlıyorum onları da. Ama ben bu tepkilerden ayrı yayın yapmak istiyorum. Ben karşı mahallenin sevmediği bir kişiyim. Ben kendi yolumdayım. Üçüncü yolu tercih ediyorum.

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