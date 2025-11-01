Fatura tutarları değişiyor! 2.5 milyon abone etkilenecek; elektrikte devlet desteğine düzenleme geldi

Fatura ödemesinde yeni dönem başlıyor. Elektrik faturalarındaki devlet desteğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte, yıllık tüketimi 4 bin kilowattın (KW) üzerinde olan aboneler destekten yararlanamıyor. Yani aylık ortalama 333 KW elektrik tüketenler ya da faturası 984 lirayı aşanlar desteksiz kaldı. Yeni dönemde 2.5 milyon abone devlet desteğinden yararlanamayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) serbest tüketici olabilme sınırı olarak tanımlanan son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) kapsamında meskenler için 2026 yılı itibarıyla yılda 1.000 kilowatt azaltarak 4.000 kilowatta düşürdü. EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yapılan değişiklikten yaklaşık 2.5 milyon mesken abonesi, yani toplam mesken abonelerinin yüzde 6’sı etkilenecek.

Yeni tarifeler 2026 itibarıyla serbest tüketici sınıfında kabul edilecek ve sübvansiyonlu fiyattan elektrik alamayacak.

İKİLİ ANLAŞMALAR

Sınırı aşan tüketicilerin elektriği, herhangi bir tedarik şirketinden ikili anlaşmalar yoluyla veya bölgesindeki görevli tedarik şirketinden alması gerekecek. Görevli tedarik şirketinden alınan elektrik son kaynak tedarik tarifesindeki fiyattan satılacak ve fiyat serbest piyasadaki takas fiyatı ortalaması ile EPDK tarafından belirlenen YEKDEM birim maliyeti toplamına yüzde 5 eklenmesi ile bulunacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan EPDK kararına göre, AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketiciler destek almaya devam edecek. Tarımsal faaliyetler içinse sınır 150 milyon kWh/yıl oldu.

KİMLER ETKİLENECEK

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilowattı geçenler.

2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1.3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2.5 milyon abone etkilenecek.

2025’te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak.

Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.

Yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

MESKENLER İÇİN KATSAYI DEĞİŞMEDİ

Karar kapsamında, KBK’nın (enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayı) 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mesken grubu için 1.05, diğer tüketici grupları için ise 1.0938 olarak uygulanmasına devam edilecek. Bu rakam serbest piyasa fiyatları üzerinden elektrik tedarik etmek zorunda kalanların yıllık tüketim limitini ifade ediyor. (Kaynak: Nefes Gazetesi)