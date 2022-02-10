Fatura zamları geri alınacak mı? Ak Parti'den açıklama geldi! Alınmayacak ama...

Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarında yeni düzenleme olup olmayacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

"SORUN KÜRESEL KAYNAKLI"

Faturalardaki artışın küresel sorunlardan kaynaklı olduğunu belirten Dağ, "Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını muhalefet bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanan bir hadise hiç yok diyemeyiz. Var ortada bir şey farkındayız. Ama bunu da bir bahane olarak söylemek istemiyoruz. Vatandaşımızın bunu en az etkilenecek şekilde yaşaması kanaatinde olduğumuzu sürekli ifade ediyoruz. Bunun içinde ciddi bir çaba sarf ettiğimizi, bazen bütçe bazen başka kanallarla sübvanse ettiğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEME YAPILACAK"

Zamlara ilişkin yapılacağı düzenlemeyle ilgili de konuşan Dağ, "Hazine, Maliye ve Enerji Bakanlığı boyutunda bir çalışma yürütülüyor. Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" dedi.

TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnfa, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirtere açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI KİLOVAT SINIRI YÜKSELECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN FORMÜL

Dağ, "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.

