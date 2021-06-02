Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet kapsamı genişletildi

TCMB'nin Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Karar ile şirketin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda belirtilen ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetini sunması onaylandı.

Bu doğrultuda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla şirkete verilen faaliyet izni kapsamı da genişletildi.

Söz konusu karar, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Kaynak: AA



