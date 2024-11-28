Faturası 1000 TL'yi aşan apartmanlara kötü haber: Aidatlara yüzde 90 oranında zam mı geliyor? "10 milyon kişiyi çarpacak" diyerek duyurdu

Apartman aidatlarına yüzde 90 oranında zam gelecek iddiası gündem oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, milyonları ilgilendiren zam kararı alındığını iddia etti. Yavuzyılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına atıfta bulunarak, "Apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"%90 ORANINDA ELEKTRİK ZAMMI GELİYOR! 10 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK"

"AK Parti’den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor! 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor. Zamdan etkilenecek hane sayısı: 3 Milyon Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 10 Milyon Sonuç: AK Parti’nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!"

Yavuzyılmaz, aynı zamanda kurul kararının belgesini de paylaştı.