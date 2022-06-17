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Fed Başkanı Powell dolar konferansında net konuştu: Ciddi şekilde odaklıyız…

17.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon rakamları on yılların zirvelerine yükselirken, ekonomi yönetiminin açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 75 baz puan faiz artışına giden Fed’in bu hamlelerine devam etmesi beklenirken, Başkan Powell yeni bir açıklamada bulundu. Powell doların küresel rolüne yönelik konferansta piyasalara dikkat çeken mesajlar verdi. Powell enflasyonu düşürmeye ciddi şekilde odaklandıklarının altını çizdi…

Fed Başkanı Powell dolar konferansında net konuştu: Ciddi şekilde odaklıyız…

Fed Başkanı Jerome Powell, doların küresel rolüne yönelik konferansında yaptığı açılış konuşmasında Fed'in ciddi şekilde enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeye odaklı olduğunu belirtti. Powell, Fed'in fiyat istikrarına yönelik güçlü taahhüdünün dolara bir saklama aracı olarak geniş çaplı güven duyulmasına destek verdiğini söyledi.
Ayrıca Fed'in dijital para çıkarmayı değerlendirdiğini ifade eden Powell, bu dijital paranın doların uluslararası statüsünün devam ettirilmesine katkı sunacağını belirtti.

FED’DEN SERT FAİZ ARTIŞI HAMLESİ

ABD’de tüketici enflasyonunun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla beraber Fed 75 baz puan faiz artışı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. 28 yılın en sert faiz artışının ardından konuşan Powell piyasalara, “Enflasyonu düşürmeye büyük önem veriyoruz ve bunu yapmak için hızla hareket ediyoruz" mesajını verdi.

Fed Başkanı Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek" diye konuştu. Faiz oranında 75 baz puanlık artışın alışılmadık derecede büyük olduğunu ve bu boyuttaki hareketlerin yaygın olmasını beklemediğini belirten Powell, "Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor." dedi.


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