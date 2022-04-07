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Fed bilanço daraltmak için fikirbirliğine vardı: Tam 95 milyar dolar...

07.04.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed üyeleri bilançonun aylık 95 milyar dolar daraltılmasına yönelik bir plan üzerinde genel olarak anlaştılar. Varlık alımı azaltılması konusunda nihai bir anlaşma olmasa da katılımcılar "önemli ilerleme" sağlandığını ifade etti ve bilançonun daraltılması sürecinin 3-4 Mayıs'ta yapılacak FOMC toplantısında verilecek karar ile başlayabileceğini vurguladılar.

Fed bilanço daraltmak için fikirbirliğine vardı: Tam 95 milyar dolar...

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Mart toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, Fed bilançosunun aylık 95 milyar dolar azaltılmasına yönelik bir plan üzerinde genel olarak anlaşmaya vardılar.

Tutanaklar, FOMC katılımcılarının Fed bilançosundaki Hazine varlıkları miktarının aylık 60 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymetlerin 35 milyar dolar azaltılmasına, miktarların 3 aylık veya biraz daha uzun bir dönem için uygulanmasına yönelik bir planı değerlendirdiklerini ortaya koydu.

SÜREÇ 3-4 MAYIS'TAKİ FOMC TOPLANSINDA BAŞLAYABİLİR

Varlık alımı azaltılması konusunda nihai bir anlaşma olmasa da katılımcılar "önemli ilerleme" sağlandığını ifade etti ve bilançonun daraltılması sürecinin 3-4 Mayıs'ta yapılacak FOMC toplantısında verilecek karar ile başlayabileceğini vurguladılar.

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Tutanaklar ayrıca, Fed üyelerinin ekonomik ve finansal şartlara bağlı olarak daha sıkrı politika duruşunun gerekli olabileceğini not ettiklerini de gösterdi. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğini altını çizerken, bazı katılımcılar 50 baz puanlık bir artırımı tercih edebileceklerini de söylediler.

FOMC üyelerinin bir çoğu gelecekteki toplantılarda federal faiz oranının bir veya daha fazla kez 50 baz puan artırılmasının, özellikle enflasyon baskılarının yüksek veya yoğun olmaya devam etmeleri halinde, uygun olabileceğini vurguladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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