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Fed'den koronavirüs düzenlemesi! Başvuruları almaya başladılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 22:53 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programı kapsamında bankaların başvurularını almaya başladı.

Fed'den koronavirüs düzenlemesi! Başvuruları almaya başladılar

Fed'in Boston Şubesinin internet sitesinde yer alan duyuruda, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı'nın bankaların kaydına açıldığı bildirildi.

Söz konusu duyuruda, programa katılmak isteyen bankaların, programı yönetmekle görevlendirilen Boston Fed'in internet sayfası üzerinden gerekli bilgileri gönderebileceği kaydedildi.

600 MİLYAR DOLARA VARAN KREDİ

Fed, küçük ve orta ölçekteki işletmelere yönelik 600 milyar dolara varan kredi sağlanmasını öngören Ana Cadde Borç Verme Programı'nın hayata geçirileceğini 9 Nisan'da duyurmuştu.

İşletmelerden gelen talepler doğrultusunda programın kapsamında iki kez genişlemeye giden Fed, ilk olarak programın kredi opsiyonunu genişletmiş ve son olarak minimum kredi ölçeğini 250 bin dolara düşürdüğünü duyurmuştu. (AA)

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