FED faiz kararı ile ilgili yapılan açıklama ve toplantının gerçekleştirileceği tarih merak konusu oldu. Piyasaların yönünü belirleyecek açıklama geldi. Peki FED faiz kararı 2022 açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Fed toplantısı 14 Haziran Salı günü yapıldı. Toplantı 15 Haziran Çarşamba günü de bekleniyordu. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda FED, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

"ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vurgulamıştı.

Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Powell enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ifade eden Powell devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini vurguladı.

Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu söyleyen Powell açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz"

