FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Fed faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararı bugün açıklandı. Söz konusu açıklama Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı sonrası yapıldı. Peki Fed faiz kararı sonucu ne oldu? Toplantıya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed toplantısı 14 Haziran Salı günü yapıldı. Toplantı 15 Haziran Çarşamba günü de yapıldı. FED, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Fed faiz kararı ise 15 Haziran Çarşamba (bugün) Türkiye saati ile 21:00'de açıklandı. FED faiz kararı açıklaması, gelecek dönemin para politikası için sinyaller barındırdığından analistlerin gündeminde yer alıyor.

"FİNANSAL KOŞULLAR UYGUN"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vurgulamıştı.

Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Powell enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ifade eden Powell devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini vurguladı.

Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu söyleyen Powell açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz"

