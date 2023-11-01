Fed faiz kararı açıklanıyor! Dünyanın gözü orada: Bütün sır o kelimelerde saklı…

Küresel piyasalar, bugün Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ileriki dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklandı. Jeopolitik risklere yönelik haber akışlarını takip eden altın fiyatlarının bugün Fed'den gelecek mesajlarla da yön bulması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Eylül ayında enflasyon oranının Fed'in yüzde 2'lik hedefinin önemli ölçüde ötesine geçerek yüzde 3,4'e ulaşmasının ardından, Federal Rezerv'in yaklaşan açıklamasının ve Başkan Jerome Powell'ın konferansının faiz oranlarının gelecekteki yönüne ışık tutması bekleniyor. Bankanın bu akşam politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

POWELL’IN MESAJLARININ SIRRI

Bu gelişme, analistlerin ufukta daha fazla politika sıkılaştırması olabileceğini öne sürmelerine yol açtı. Powell'ın geçen yılki 75 baz puanlık artışlar ve geçen yaz yaşanan zirve enflasyonla ilgili olarak "dikkatlice" ifadesini kullanması, politika ayarlamalarına yönelik temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor. Powell'ın "devam et" ya da "harekete geç" gibi kelimeler kullanmasının da işaret ettiği üzere, bu durum devam eden politika duraklamasına rağmen gerçekleşiyor.

Analistler, Fed açıklamasındaki "ek sıkılaştırmanın kapsamı" ifadesini, yeterince kısıtlayıcı bir parasal duruşun yakın olduğunu gösterebilecek herhangi bir değişiklik için yakından izleyecektir.

Powell'ın "sabır" ifadesi ve Fed'in Eylül ayında politika faizini sabit tutma kararı, daha uzun bir faiz istikrarı dönemine işaret edebilir. Fed'in temkinli yaklaşımı, beklenenden daha yüksek enflasyon oranlarının damgasını vurduğu belirsiz bir ekonomik ortamda dikkatli bir şekilde yol aldığını yansıtıyor.

GRAM ALTIN FİYATI 1800 LİRANIN ALTINA ÇEKİLDİ

Altın fiyatları, Fed kararı öncesinde belirsizliğin artmasıyla daha düşüşe geçti. İsrail-Hamas savaşına ilişkin endişelerin azalması da yatırımcıların altın için daha düşük bir risk primi fiyatladığını gördü çünkü çatışmada büyük bir tırmanma olmaması, durumun potansiyel ekonomik etkisine ilişkin endişeleri azalttı.

Çatışmaların başlaması sonrası altın fiyatları yüzde 8’in üzerinde artarken ons altındaki 2065 dolarlık rekora bir adım daha yaklaşılmıştı. Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1983-1994 dolar aralığında işlem görüyor.

Dün rekor seviyesini 1836 liraya yükselten altının gram fiyatı, ons altına paralel hareket etmeyi sürdürüyor. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 1’e yakın düşüşle 1.800 liranın altına kadar çekildi.







