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Fed faiz kararı açıklanıyor: Ne altın ne dolar! Benzin ve motorin 40 lirayı aşmışken, tek tehlike petrol… Bu akşam piyasaları bekleyen senaryolar tek tek sıralandı

20.09.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. Faiz artırımı döngüsüne son vermesi beklenen ABD Merkez Bankası kararının ardından tüm gözler altın, dolar ve petrol fiyatlarına çevrilecek. Altın ve dolar için hareketli bir gün bekleyen ekonomistlerin asıl odak noktasında ise 10 ayın zirvesine yükselen petrol fiyatları var. Başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere yurt içinde akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol için dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi. İşte detaylar…

Fed faiz kararı açıklanıyor: Ne altın ne dolar! Benzin ve motorin 40 lirayı aşmışken, tek tehlike petrol… Bu akşam piyasaları bekleyen senaryolar tek tek sıralandı

Küresel piyasaların ana odak noktası ABD Merkez Bankası Fed'in FOMC toplantısı oldu. Dün başlayan ve bugün sona erecek toplantının ardından Fed faiz kararını saat 21.00’de açıklayacak. Manşet enflasyondaki artışa karşın ABD’de çekirdek TÜFE enflasyonun yüzde 4,7’den yüzde 4.3’e gerilemesi ve ekonomik aktivitede yavaşlamayı teyit eden veriler Fed’in bu haftaki FOMC toplantısında faiz artışlarına ara vereceğini gösteriyor. Böylece ABD Merkez Bankası geçen yılın Mart ayında yüzde 0.25 seviyesinde başlattığı faiz artış döngüsünü yüzde 5.5’te sonlandırmış olacak.

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Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakarken, karar metninde yer alan ifadeler önemli olacak. Bu açıdan Fed akşamı odaklanılacak konu faiz kararından ziyade Haziran ayında paylaşılan verilerin nasıl revize edileceği ve Başkan Jerome Powell’ın gelecek dönem için piyasalara nasıl bir mesaj vereceği olacak. Her ne kadar veri bağımlılığı vurgusu halen ön planda olsa da önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitede yavaşlamanın devam edeceğini bekleyen ekonomistler, Fed’in politika faizini en az 6 ay bu seviyede tutacağını dile getiriyor.

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ALTIN VE DOLAR FED FAİZ KARARI SONRASI NE OLUR?

Ekonomistler Fed tarafından şahin tonda bir açıklama beklerken, özellikle Dolar Endeksi, EURUSD, USDJPY, Brent Petrol, ABD Tahvil Faiz Oranı, Ons Altın, SP500 gibi göstergelerin hafta ortasını kapatmadan önce hareketli bir akşam geçirebileceğini dile getiriyor. Ekonomistler altın ve dolar için yaptıkları değerlendirmede, “Piyasaların şahin bir Fed ile karşılaşması halinde, küresel borsa endekslerinde baskılanma, dolar endeksinde güçlenme ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görülebilir. Ters korelasyon etkisiyle de altın ve gümüş fiyatları gerileyebilir. Güvercin Fed görülmesi halinde, borsalarda risk iştahı artabilir. Dolar varlıklarında güç kaybı, ABD tahvil faizlerinde düşüş ve altın, gümüş gibi değerli varlıklarda yükseliş yaşanabilir” yorumunda bulunuyorlar.

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Bu sabaha bakıldığında dolar/TL kuru 27 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Euro/TL ise 28,86 liradan değerleniyor. Ons altın 1930 dolardan satışa sunulurken, yurt içinde gram altın fiyatı 1677 lira seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN

PİYASA DOLAR

GÖZLER PETROL FİYATLARINDA

Ancak Türkiye’de ise milyonların odağında petrol fiyatları bulunuyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol üretim kısıntılarını yıl sonuna kadar devam edeceklerini açıklamaları, küresel bazda petrol arzına yönelik sıkılaşma beklentileri ile petrolde değer kazanımları gerçekleşti. Diğer yandan petrol kanadında gerçekleşen yükselişte küresel gelişmeler yakından takip ediliyor. Yüksek fiyatlar enflasyon konusunda ülkeleri de "tedirgin" ediyor.

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Fiyatlar yükselirken ABD'li petrol devi Chevron'un CEO'su Mike Wirth, petrol fiyatlarına ilişkin tahminini açıkladı. Wirtg petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşmaya yaklaştığını dile getirdi. Wirth, arzın daraldığı, stokların azaldığı ortamda trendin varil başına 100 dolar seviyesini gösterdiğini belirtti.

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"YIL SONUNA KADAR AKARYAKIT FİYATLARI..."

Halihazırda litresi 40 liranın üzerine yükselen benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen brent petrol, dün 10 ayın zirvesine çıkarak 95 doları aşmıştı. Faiz kararı öncesinde ise yüzde 1 gerileyen brent 93,39 dolar, ham petrol ise 89,65 dolardan işlem görüyor. The London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü yurt içinde akaryakıt fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Korkarım yıl sonuna kadar arabalarımızın depolarını doldururken öfke duyacağız. Bu herkesi etkileyecek. Ya daha az tüketeceğiz, ya gelirimiz artacak ya da devlet bunu sübvanse edecek. Başka hiçbir yolu yok. Çünkü uluslararası piyasayı biz belirlemiyoruz” dedi.

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Altın Petrol Akaryakıt dolar

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