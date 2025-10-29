FİNANS

FED faiz kararı beklentisi arttı: Ekim 2025 toplantısı öncesinde gözler Powell'da

FED'in Ekim 2025 toplantısı öncesinde piyasalar hareketli. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında uzmanlar faiz indirimi beklentilerini dile getiriyor. Morgan Stanley, FED'in 25 baz puanlık indirim yapacağını öngörürken, diğer ekonomistler de benzer görüşte. Gözler, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarında.

FED faiz kararı beklentisi arttı: Ekim 2025 toplantısı öncesinde gözler Powell'da

Piyasalar FED'in Ekim ayı toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağını merakla bekliyor. Uzmanlar farklı senaryoları değerlendiriyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (FED)'in Ekim 2025 toplantısı öncesinde adeta nefesini tutmuş durumda. FED'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, yatırımcıların ve ekonomistlerin odak noktasında yer alıyor. Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler, FED'in olası adımlarına dair ipuçları sunuyor.

Eylül ayında açıklanan enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, FED'in faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. İşgücü piyasasındaki olası zayıflık da bu beklentiyi destekleyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Birçok uzman, işgücü piyasasındaki mevcut durumun devam etmesi halinde faiz indirimlerinin 2026 yılında da sürebileceğini öngörüyor.

Morgan Stanley, FED'in Ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yaparak politika faizini %3,75-4,00 aralığına çekeceği tahmininde bulundu. Yatırım bankası, hükümetin kapanması nedeniyle ABD ekonomik verilerinin açıklanmamasının FED'i bu adımdan alıkoymayacağını belirtiyor. Ancak, gelecek yıla ilişkin rehberliğin belirsizliğini koruyacağı da vurgulanıyor. FED Başkanı Powell'ın "veriye bağımlı" duruşunu koruyacağını ve gevşeme sinyallerinin süreceğini öngören Morgan Stanley, piyasaların yakından takip ettiği bir analiz yayınladı.

ING ve Rabobank ekonomistleri de Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl politika faizini indirmeye devam edeceğini öngörüyor. Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, düşük enflasyon verisinin Fed'in Ekim ayı toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını desteklediğini belirtiyor. Marey, açıklanan verilerin işgücü piyasasında zayıflığın sürdüğünü ve bu durumun FED'in faiz indirimlerine devam etmesi için bir gerekçe oluşturduğunu ifade ediyor.

Ancak, belirsizlikler de söz konusu. ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle veri akışındaki aksaklıklar, FED'in politika kararlarına yönelik öngörülebilirliği zayıflatıyor. Bu durum, yatırımcıların ve ekonomistlerin daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden oluyor. FED'in Ekim ayı toplantısında alacağı karar, küresel piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratacak. Bu nedenle, piyasa oyuncuları FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaları yakından takip edecek. Powell'ın açıklamaları, FED'in gelecekteki faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.

FED'in Ekim ayı faiz kararı, küresel ekonominin gidişatını etkileyecek önemli bir dönüm noktası olabilir. Faiz indirimi beklentileri artarken, belirsizlikler de devam ediyor. Piyasalar, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla yön bulmaya çalışacak. FED'in alacağı karar, yatırımcıların stratejilerini ve piyasaların genel seyrini belirleyecek.

