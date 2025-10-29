FİNANS

Piyasalar Fed faiz kararına kilitlendi! Altın ne olur? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı bugün saat kaçta?

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararı yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed'in, 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Piyasalar Fed faiz kararına kilitlendi! Altın ne olur? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı bugün saat kaçta?

Piyasalar Fed faiz kararına kilitlenmiş durumda. Fed faiz indirecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Fed faiz indirirse altın ne olur diye de merak ediliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı bugün mü?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün saat 21.00'de açıklayacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Analistler, ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı ekonomik verilere erişimin kısıtlandığını ve bu durumun Fed'in atacağı adımlara yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdığını kaydetti.

Bu sebeple gelecek dönem beklentilerine ilişkin Fed Başkanı Powell'ın yönlendirmelerinin bir kat daha önemli hale geldiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

Altın konusunda da Fed faiz indirirse altının ne olacağı merak ediliyor. Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 353 lira seviyesinde bulunuyordu. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyordu. Fed'in bugün alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Kaynak: AA

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

