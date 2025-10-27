FED faiz kararı beklentisi arttı: Ekim ayı toplantısı ne zaman?

Piyasalar, Fed'in Ekim ayı faiz kararını merakla bekliyor. Enflasyon verileri ve işgücü piyasası sinyalleri, olası faiz indirimini destekliyor mu?

Piyasalar, gözünü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı toplantısına çevirdi. Fed'in faiz kararı, küresel ekonomiyi ve yatırım araçlarını yakından etkileyeceği için büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon verileri ve işgücü piyasasından gelen sinyaller, Fed'in olası faiz politikası adımları konusunda ipuçları veriyor.

Eylül ayında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceği veya hatta faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi, Fed'in daha güvercin bir politika izleyebileceği şeklinde yorumlanıyor. Ancak, enflasyonun kalıcı olarak düşüp düşmediği ve hedeflenen seviyelere ne kadar sürede ulaşacağı hala belirsizliğini koruyor.

Bununla birlikte, ABD'deki işgücü piyasasının son dönemde zayıflık sinyalleri vermesi de Fed'in faiz politikasını etkileyebilecek bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. İşsizlik oranındaki hafif yükseliş ve yeni iş yaratma hızındaki yavaşlama, ekonomideki soğuma işaretleri olarak değerlendiriliyor. İşgücü piyasasındaki bu durum, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesini zorlaştırabilir ve hatta faiz indirimlerini gündeme getirebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından takip edecek. Yatırımcılar, Powell'ın açıklamalarında gelecekteki faiz politikasına ilişkin ipuçları arayacak.

Fed'in Ekim ayı faiz kararı, piyasalar için kritik bir öneme sahip. Enflasyon verileri ve işgücü piyasasındaki gelişmeler, Fed'in olası adımlarını şekillendirecek. Uzmanlar, Fed'in faiz indirimlerine devam edebileceğini öngörürken, Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.