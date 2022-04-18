FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı belli oldu mu?

FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Kararın ne zaman açıklanacağı ilgiyle takip ediliyor. Uzmanlar enflasyonla mücadele için faizlerde artışına devam etmeye hazırlanan Fed'in sıkılaştırmayı hızlandırma konusunu gündemine alabileceği görüşünü benimsiyor. ABD merkez bankası son olarak Mart ayında politika faizini 25 baz puan artırarak oranı 2018'den bu yana ilk kez yüzde 0,25-yüzde 0,5'e yükseltmişti. Peki FED faiz kararı açıklandı mı?

2022 FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması planlanmakta. Bütün gözler Powell'ın Fed faiz kararı hakkındaki mesajına odaklandı.

FED, 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirecek ve 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde bulunmakta. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitmişti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesinin sonrasında Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri çoğaltmıştı. Ekonomistler ise senenin genelinde Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildirmekte.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" ifadelerini kullandı.



