Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı'nın yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Fed Mayıs ayı toplantısı ne zaman? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI 2022?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED Toplantısı 15 Mart Salı ile 16 Mart Çarşamba günü yapılacak. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifadelerine yer vermişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.

Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu ifade etmişti.

