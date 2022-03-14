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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Fed Mayıs ayı toplantısı ne zaman?

14.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya - Ukrayna savaşı gündemdeki yerini korurken Mart ayında gerçekleşecek kritik Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Fed Mayıs ayı toplantısı ne zaman? soru ve konu başlıkları günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. FED'in faiz kararının belli olacağı toplantıya ilişkin detaylar haberimizde...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Fed Mayıs ayı toplantısı ne zaman?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı'nın yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Fed Mayıs ayı toplantısı ne zaman? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI 2022?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED Toplantısı 15 Mart Salı ile 16 Mart Çarşamba günü yapılacak. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifadelerine yer vermişti.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu ifade etmişti.

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