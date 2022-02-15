FED faiz kararı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. FED'in Şubat ayı faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Tüm dünyanın gözü Powell'ın yapacağı açıklamada. Bu kapsamda FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bugün mü duyurulacak? FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2022 FED Şubat ayı faiz kararı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell tarafından 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak toplantı sonrası duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BUGÜN MÜ DUYURULACAK?

FED faiz kararının 15 Mart Salı ila 16 Mart Çarşamba tarihlerinde yapılacak toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022'nin ilk FED faiz kararı toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Fed o ay faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmış ,sonrasında para ve emtia piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamlarını da duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 arttı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısı 16 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

2022 FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

