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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED 2022 faiz toplantısı hangi ayda? Faiz artırımları konusunda uyarı

26.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı için araştırmalar hız kazandı. FED faiz kararını belirli tarihlerde açıklıyor. Son açıklama eylül ayında yapıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Peki, yeni FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED 2022 faiz toplantısı hangi ayda? Faiz artırımları konusunda uyarı

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantı tarihleri merak konusu haline geldi. Son toplantı eylül ayında gerçekleştirildi. Yeni faiz kararı ise kasım ayında açıklanacak. Öte yandan ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Brown, Fed Başkanı Powell’ı faiz artırımları konusunda uyardı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED yeni faiz toplantısını kasım ayında yapacak. Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED, faiz toplantısını 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde yapacak. Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak.

FAİZ ARTIRIMINA UYARI

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği mektupta, Fed'in enflasyonla mücadele ederken, maksimum istihdamı sağlama sorumluluğunu göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, faiz artırımlarına ilişkin uyardı.
Brown, Fed'in 1-2 Kasım'da gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Fed Başkanı Powell'a yönelik bir mektup kaleme aldı.
Söz konusu mektupta Brown, para politikası araçlarının arz yetişene kadar talebi sınırlayıp enflasyonu düşürmesinin zaman aldığını kaydederek, işçi sınıfının bu zamanının olmadığını aktardı.

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J.P. Morgan Asset Management'ın Küresel Başstratejisti David Kelly'nin "Fed'in hatalarının uzun tarihinde, genel bir hata göze çarpıyor. Çok uzun süre bekleyip sonra çok fazla şey yapma eğiliminde olmaları" sözünü anımsatan Brown, "Özellikle Fed'in eylemleri itici güçleri ele almadığında, kısa vadeli gelişmelerimizi ve güçlü iş gücü piyasamızı, enflasyonu düşürmek için agresif parasal eylemlerin sonuçları altında ezdirmekten kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Brown, halihazırda enflasyonun baskısını hisseden çalışan Amerikalılar için iş kayıplarının, durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, milyonlarca Amerikalının geçim kaynaklarının riske atılamayacağını kaydetti.
Sherrod Brown, "Maksimum istihdamı teşvik etme sorumluluğunuzu unutmamanızı ve bir sonraki FOMC toplantısında alacağınız kararların ikili hedefe bağlılığınızı yansıtmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.
Enflasyonla mücadele etmenin Fed'in görevi olduğunu vurgulayan Brown, ancak bankanın aynı zamanda tam istihdamı sağlama sorumluluğunu da gözden kaçırmaması gerektiğini aktardı.
Brown, enflasyonu düşürürken tam istihdamı sürdürmenin, "ABD ekonomisine güç veren işçileri" korumak için çok önemli olduğuna dikkati çekti.
İş gücü piyasasının şimdilik nispeten istikrarlı bir seyir izlediğini, ancak açık iş sayısının azaldığının ve işsizlik başvurularının arttığının görülmeye başlandığını belirten Brown, çalışanların geçim kaynakları riske atılmadan enflasyonun temel nedenlerinin ele alınmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

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