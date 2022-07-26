FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı tarihi

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı tarihi

26.07.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından temmuz ayı faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Son olarak haziran ayında gerçekleşen toplantıda FED faizi 75 baz puan artırarak 1.75'e yükseltmişti ve son 28 yılın rekor artışını yapmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı tarihi.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı tarihi

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, piyasaları yakından takip eden ve yatırımları bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ABD'de enflasyonu baskılamak amacıyla gerçekleşecek FED faiz kararı toplantısı bugün ve yarın yapılacak. FED son olarak faizi 75 baz puan artırarak 1.75'e yükseltmişti. FED'in şimdiki faiz artışını ise 100 baz puan olarak yapacağı tahmin ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı tarihi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için toplantı tarihi yüz binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonların merakla beklediği FED faiz kararı en son Haziran ayında açıklanmış ve FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75 seviyesine çekmişti.

Enflasyonu baskılamak için yapılan FED faiz toplantısı Temmuz ayında bir kez daha yapılacak. Piyasaların gözünü kulağını diktiği toplantı tarihi ise belli oldu. FED faiz toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açıklama 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Toplantıların akşam TSİ 21.00'da yapılması bekleniyor.

SON 28 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

FED tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen faiz kararı toplantısının ardından, FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bu fiyat da kurtarmaz' dediler! Bir zam haberi daha...'Bu fiyat da kurtarmaz' dediler! Bir zam haberi daha...
Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu! Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!
Darphaneden Türk Lirası için yeni hamleDarphaneden Türk Lirası için yeni hamle
Anahtar Kelimeler:
Fed fed açıklaması ne zaman fed faiz fed faiz kararı 2022 fed toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!

Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.