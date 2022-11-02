Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihi işaret etti: ‘Göreceksiniz…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin kritik mesajlar verdi. Erdoğan’ın ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri 75 baz puan arttırması beklenilen günde yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana faiz indirimleri noktasında eleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aksine diğer merkez bankalarının faiz artırmasına ilişkin Erdoğan, “Yıl başından sonra dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz” dedi.

“EKONOMİ MODELİMİZ MEYVELERİNİ VERİYOR”

Erdoğan küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığıyla mücadelenin ana öncelikleri olduğunu dile getirdi. Avrupa'sından ABD'sine dünyanın son 60 - 70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla boğuşurken Türkiye'de ekonominin çarklarının döndüğünü söyleyen Erdoğan, "İstihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek olarak özetlediğimiz ekonomi modelimiz meyvelerini veriyor" ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİM MESAJI

Erdoğan faiz indirimlerine ilişkin ise, "Faizleri düşürerek üretim ve istihdamı destekleme politikamızın da ne kadar isabetli olduğu gün geçtikçe daha iyi görülüyor. BM'den uluslararası kuruluşlara kadar birçok kurum, şahıs ve kuruluş bizim enflasyonla faiz arasında kurduğumuz sebep - sonuç ilişkisine hak veriyor. Yıl başından sonra dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz" yorumunu yaptı.

TARIMDAKİ GELİŞMELER

Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını da duyurdu. Ayrıca, “Çiftçilerimize yaptığımız mazot ve gübre sistemimizi değiştirdik. Ödemelerimizi öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize 2022 dönemine ait mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart'ı yerine bu yıl içinde ödemeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.



