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Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed'in kararı ne olacak? Faiz artarsa ne olur? 16 Mart 2022 Çarşamba

16.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Tüm dünya Amerika Merkez Bankası'ndan yapılacak açıklamaya kitlendi. Politika faizinin seneler sonra artırılması öngörülüyor. Bu kapsamda Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed'in kararı ne olacak? Faiz artarsa ne olur? Toplantıya ilişkin detaylar haberimizde...

Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed'in kararı ne olacak? Faiz artarsa ne olur? 16 Mart 2022 Çarşamba

Rusya - Ukrayna savaşı gündemdeki yerini korurken Mart ayında gerçekleşecek kritik Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak karar için meraklı bekleyiş sürüyor. ABD Merkez Bankası'ndaki 11 kişi ekonomik gidişata yön vermek için oylarını kullanacak. Peki Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed'in kararı ne olacak? Faiz artarsa ne olur? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED Toplantısı'nın 15 Mart Salı ve 16 Mart Çarşamba günü yapılacağı duyurulmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifadelerine yer vermişti.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu ifade etmişti.

16 Mart Çarşamba (bugün) yapılacak toplantı sonrası Fed Başkanı Powell saat 21:30'da açıklamalarda bulunacak.

FED'İN KARARI NE OLACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) bugünkü toplantısından 25 baz puanlık faiz artışı çıkacağı öngörülüyor.

FAİZ ARTARSA NE OLUR?

FED faizi yükseltirse dolara olan talepte artış yaşanabilir. Bu durumun emtiya fiyatlarında gerilemeye yol açması bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Rusya’nın piyasan uzaklaştırılması petrol fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu. Kısa sürede petrol fiyatları tekrar 100 Doların altına geriledi ve piyasada doğru fiyatlamaların yeniden başladığı görülmeye başlandı.


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