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FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, hangi ay açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

07.02.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler, dünya piyasasında büyük hacmi olan doların yönünü belirleyecek FED faiz toplantısının ne zaman yapılacağına çevrildi. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 26 Ocak'ta yapılmış ve toplantıda alınan faiz kararının, faizleri sabit bırakmak olduğu açıklanmıştı. Peki 2022'nin 2. FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak?

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman, hangi ay açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

2022 FED faiz toplantısı tarihleri araştırılıyor. Dünya piyasasının yakından takip ettiği FED faiz toplantısı bu yıl 5 kez daha gerçekleştirilecek. İlk toplantıda FED, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulması kararını aldıklarını açıkladı. 2022'nin 2. FED faiz toplantısı şubat ayında değil mart ayında yapılacak. İşte 2022 FED faiz toplantısı tarihleri...

2022 FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

Yılın 2. FED faiz toplantısı 15 – 16 Mart tarihlerinde yapılacak. Yılın 3. toplantısı 3 – 4 Mayıs 2022'de, 4. toplantısı 14 – 15 Haziran'da, 5. toplantısı 26 – 27 Temmuz'da ve 6. toplantısı 20 – 21 Eylül'de yapılacak.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? Şubat ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

FED BU YIL 3 KEZ FAİZ ARTIRACAK

2021 Aralık'ta ABD'de açıklanan verilere göre ülkedeki enflasyon yıllık yüzde 7'ye ulaştı. Bu rakam, 1982'nin Haziran ayından bu yana görülmüş en yüksek seviye. FED'in bu yıl 3 kez faiz artırımı yapacağı açıklandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısı 20 Ocak 2022'de yapıldı. Bu toplantıda, faizlerin yüzde 14'te sabit tutulması sonucuna varıldı. TCMB'nin PPK toplantısı 17 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak. Açıklama ise 14.00'da yapılacak. Faizler, 2021 Aralık ayında da sabit tutulmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

29 Ocak'ta faizlerle alakalı konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fed TCMB
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