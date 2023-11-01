FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI! 2023 Kasım ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte Jerome Powell'ın açıklaması

FED faiz kararı 2023 Kasım ayı için açıklandı. Bugün saat 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı merakla bekleniyordu. Piyasa beklentileri faizin yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutulması olarak görünüyordu. 1 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen FED toplantısı sonrası, Jerome Powell detayları bir bir açıkladı. İşte 1 Kasım 2023 FED faiz kararı ve detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

YILIN SON FED TOPNATISI NE ZAMAN?

31 Ekim / 1 Kasım

12-13 Aralık





